Junges Theater YouTH-on-stage startet mit einer experimentellen Theater-Show

Paderborn. Am Donnerstag, 1. Juli, und Freitag, 2. Juli um 19.30 Uhr zeigt das youTH-on-stage im großen Saal der Kulturwerkstatt, Bahnhofstr. 64, die Theatershow: „Das Los der kleinen Träume“. Das Theater „YouTH-on-Stage “ ist aus dem ehemaligen „Jungen Ensemble“ des Kulturamts Paderborn hervorgegangen. Inzwischen sind alle erwachsen, nur das Spielen haben sie nicht verlernt. Sieben Menschen im Alter von 16-28 Jahren haben zu Zeiten von Corona gemeinsam unter dem Regieteam – Ann-Britta Dohle/ Barış zbük/Lena Ahlemeyer – ein neues Theaterstück entwickelt.

Nicht einfach, unter den neuen Bedingungen der Abstandregeln und Hygienevorschriften. Insofern wundert es wenig, dass das Thema „Isolation“ in diesem Stück eine große Rolle spielt. Denn allen Kandidaten, die mit ihrem „Los der kleinen Träume “ zu dieser Show eingeladen werden, ist etwas gemeinsam: Sie sind einsam. Selbst Cem, der Aufreißer und Klassenclown; Joe, der bei Instagram durch die Decke geht und in Likes erstickt, oder Suzanne, die jeden Freitag vor Hunderten von Menschen spricht. Sie alle träumen ihren Traum, der oft im krassen Gegensatz zu ihrer erzählten Lebensgeschichte steht.

Ein Theaterstück, das kritisch und genussvoll zugleich hinter die Fassaden blicken lässt, auch hinter die Machenschaften boomender „Reality-Shows“. Das „Los der kleinen Träume“ ist mit seiner experimentellen Spielweise eine Herausforderung für die „Spieler“-Kandidaten. Aber auch das Publikum ist aufgefordert, Perspektivwechsel einzunehmen, Vorurteilen und Klischees entgegen zu treten und – zu voten. Welche Lebensgeschichte berührt die Zuschauer am meisten? Der Kandidat, der die meisten Stimmen erzielt, gewinnt. Sein/ihr Traum wird in Erfüllung gehen. Also: „Seid dabei …und votet mit!“ Theaterkarten und Registrierung gibt es im Stadtmuseum, Am Abdinghof 11, Tel.: 05251/8811247 und an der Abendkasse. Ein gültiger Nachweis über einen negativen CoronaTest, Genesenen- oder Impfnachweis muss am Veranstaltungsabend mitgebracht werden. Bitte daher frühzeitig am Veranstaltungsabend vor Ort sein. Dieses Projekt wird vom Paderborner Kultursoli.