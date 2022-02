Junge Redner debattieren im zweiten Jahr online

Digitaler Regionalentscheid „Jugend debattiert“: Sieger gekürt

Detmold. 28 Schülerinnen und Schüler sind angetreten, sechs von ihnen vertreten Ostwestfalen-Lippe beim Landesentscheid am 4. April. Bereits zum zweiten Mal sind die Sieger des Regionalwettbewerbs „Jugend debattiert“ die Sieger per Videokonferenz ermittelt worden.

18 Schulen aus ganz OWL haben mitgemacht und die jungen Menschen in den Regionalwettbewerb geschickt. Normalerweise würden sie an mehreren Tagen in Detmold vor Ort diskutieren, doch aufgrund der Corona-Pandemie griffen die Organisatoren erneut auf das Videoformat zurück. „Die videobasierte Durchführung des Wettbewerbs war für einige eine neue Situation – manche kannten das Format bereits aus dem vergangenen Jahr“, sagt Mitorganisatorin Frauke Roose. „Die Schülerinnen und Schüler sind super damit umgegangen und haben das toll gemacht“, ergänzt Regionalkoordinator Daniel Hitzing.

In der Altersgruppe Sekundarstufe I setzten sich Justus Lunecke vom Ratsgymnasium Bielefeld, Lea Hermelbracht vom Steinhagener Gymnasium und Lina-Marie Luban vom Gymnasium am Markt in Bünde durch. In der Altersgruppe Sekundarstufe 2 überzeugten Lina-Sophie Klöpper vom Widukind-Gymnasium Enger, Carla Wiegand vom Kreisgymnasium Halle und Bjane Lehde vom Gymnasium der Stadt Rahden.

Die Schülerinnen und Schüler traten in zwei Altersklassen – Klassen acht bis zehn und Jahrgangsstufen 10 bis 13 (G8: 12) – sowie aufgeteilt nach den drei Wettbewerbsregionalverbünden Detmold I bis III gegeneinander an. Sie diskutierten über aktuelle Themen, wie beispielsweise „Soll die Verwendung von Heizstrahlen in der Außengastronomie verboten werden?“, „Soll ein Wandertag pro Schuljahr durch einen Projekttag zur mentalen Gesundheit ersetzt werden?“ oder „Sollen Jugendliche einen Etat im Haushalt der Gemeinde erhalten, über den sie selbst entscheiden dürfen?“.

Die Juroren hörten zu, machten sich Notizen und fällten ihr Urteil. Um sie zu überzeugen, galt es, Stellung zu beziehen, Gründe für die eigene Position zu nennen und Kritik vorzutragen. In der Jury saßen überwiegend Lehrer, aber auch ehemalige Teilnehmer von Schul- und Regionalwettbewerben. Jeweils drei begleiteten eine Debatte und urteilten über Überzeugungskraft, Sachkenntnis, Ausdruck und Gesprächsfähigkeit sowie das Einhalten der Redezeit.

Die sechs Gewinner sicherten sich die Teilnahme am Landesentscheid am 4. April in Oberhausen, voraussichtlich in Präsenz. Zusätzlich erhalten sie ein dreitägiges, professionelles Rhetoriktraining noch vor dem Landesentscheid.

„Jugend debattiert“ ist ein bundesweit ausgerichteter Schülerwettbewerb auf Initiative und unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Er wird jährlich von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, der Robert Bosch Stiftung, der Stiftung Mercator und der Heinz Nixdorf Stiftung durchgeführt.

In einer Diskussion bei „Jugend debattiert“ äußern sich jeweils vier Jugendliche zu aktuellen politischen und schulischen Streitfragen. Jeder erhält zunächst zwei Minuten ungestörte Redezeit, in der die Position – pro oder contra – darlegt wird. Es folgen zwölf Minuten freier Aussprache. Für ein Schlusswort steht den Teilnehmenden jeweils eine Minute zur Verfügung.

Weitere Informationen unter: www.jugend-debattiert.de

Die Sieger des Regionalentscheids „Jugend debattiert“ 2022

Regionalfinale Verbund Detmold 1

Platz Altersgruppe Sekundarstufe I Altersgruppe Sekundarstufe II 1 Justus Lunecke Ratsgymnasium Bielefeld Lina-Sophie Klöpper Widukind-Gymnasium Enger

Regionalfinale Verbund Detmold 2

Platz Altersgruppe Sekundarstufe I Altersgruppe Sekundarstufe II 1 Lea Hermelbracht Steinhagener Gymnasium Carla Wiegand Kreisgymnasium Halle

Regionalfinale Verbund Detmold 3

Platz Altersgruppe Sekundarstufe I Altersgruppe Sekundarstufe II 1 Lina-Marie Luban Gymnasium am Markt Bjane Lehde Gymnasium der Stadt Rahden

Ansprechpartner bei inhaltlichen Fragen: Jugend debattiert-Regionalverbund Detmold

Frauke Roose roose@jugend-debattiert-nrw.de

Die Teilnehmerschulen 2022