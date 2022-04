Jubiläums-Wandertag mit Marathon geht an den Start

25. Bürener Wandertag in Büren-Harth

Büren. Die Vereinsgemeinschaft Harth lädt zusammen mit der Touristik-Gemeinschaft Bürener Land e.V., dem SGV Bürener Land und der Stadt zum Jubiläumswandertag nach Büren-Harth ein. Am Sonntag, 1. Mai, schnüren Groß und Klein die Wanderschuhe, um beim beliebten Volkssport-Tag dabei zu sein. Die Vereinsgemeinschaft Harth mit Dieter Finke und Ortsvorsteher Matthias Schael freuen sich mit den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern auf die zahlreichen Gäste.

Anziehungspunkt für Wanderbegeisterte aus ganz Deutschland und den angrenzenden Ländern ist die Marathonstrecke. Aber auch der Halbmarathon mit einer Länge von 21 km, die Kurzstrecken von 12 und 6 km sowie die 5 km lange Familientour bieten neue Ausblicke auf die heimische Natur.

Wandergruppen, die an der Gruppenwertung teilnehmen möchten, werden gebeten, vor der Wanderung bei der Anmeldung/Startkartenausgabe eine Teilnehmerliste mit Namen und Angabe der jeweiligen Wanderstrecken abzugeben. Nachmeldungen sind nicht möglich. Ebenso benötigt jeder Wanderer eine eigene Startkarte.

Die Teilnahme am Wandertag kann für das Internationale Volkssportabzeichen (IVV), für den Wanderfitness-Pass (DVV) sowie für die Bonushefte der Krankenkassen gewertet werden. Der Stempel wird nach der Wanderung bei der Urkundenausgabe erteilt. Zur Vorbereitung gibt es noch eine letzte Trainingswanderung vor dem großen Tag am Sonntag, 24. April 2022, 9:00 Uhr, Treffen an der Stadthalle Büren, Fürstenberger Str. 1, 33142 Büren. Es werden 18-20 km in 4-5 Stunden gewandert. Der geschulte Wanderführer Karl Drees empfiehlt Rucksackverpflegung und festes Schuhwerk.

Weiter Informationen und Hinweise sind zu finden unter www.wandern-in-bueren.de, www.harth-ringelstein.de und www.sgv-bueren.de