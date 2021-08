John Iredale geht zum SV Wehen Wiesbaden

Paderborn. Einen jungen Stürmer hat der SCP07 kurz vor dem Ende der Wechselfrist ausgeliehen. Der Australier, der noch einen Zweijahresvertrag in Paderborn besitzt, schließt sich für die Saison 2021/2022 dem Drittligisten SV Wehen Wiesbaden an. Im Sommer 2021 kam Iredale vom Regionalligisten VfL Wolfsburg II an die Pader. „John hat auf Grund der Corona-Pause zahlreiche Monate keine Pflichtspiele mehr bestreiten können. Wir wollen den Spieler unter bestmöglichen Wettkampfbedingungen weiter für den SC Paderborn 07 aufbauen. Dafür bietet der SV Wehen Wiesbaden den optimalen Rahmen. Hier kann John den nächsten Schritt machen, ehe er zu uns zurückkehrt“, erläutert Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth.