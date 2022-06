Japan erleben in OWL

Die Deutsch-Japanische Gesellschaft Bielefeld feiert Japanfest am Japanischen Garten Bielefeld

Bielefeld. Die DJG Bielefeld e.V. veranstaltet nach zwei Jahren Pause wieder das Japanfest am Garten, dieses Mal in Kooperation mit AniMaBi und proWerk Bethel. Es findet im Rahmen des Tages der Gärten und Parks in Westfalen/Lippe statt. Am Sonntag, den 12. Juni von 12-18 Uhr, gibt es rund um den Japanischen Garten Bielefeld und im Hotel Lindenhof, Quellenhofweg 125, ein buntes Japanprogramm: Tradition trifft Moderne.

Im Kontext traditioneller Kultur erwarten die Gäste eine authentische Teezeremonie der Urasenkeschule, japanisches Bogenschießen, Ikebana, Bonsai, Origami und Furoshiki. Für die Moderne stehen der humanoide Roboter Pepper, Inspektor Takedas 5. Fall (Krimi trifft Jazz), Manga und Anime Freunde treffen auf Cosplay und eine bekannte Mangakünstlerin.

Gaumenfreuden, Einkaufs- und Mitmach-Angebote

Die beliebten Bielefelder S’j Ramen und Crepe sowie Onigiri und Taiyaki, Nissin noodles, Yakult, Choya und Kirin und die Gastronomie des Hotel Lindenhofs warten auf Sie.

Zum Mitmachen gibt es Bogenschießen (Kyudo), Origami, Yukata-Anprobe, Wasserspiele für Kinder und einen Japanisch-Schnupperkurs. Japanische Kunsthandwerkerinnen bieten eine Vielzahl an japanischen Dekoartikeln an und unter dem Motto „Bunte Vielfalt aus proWerk“ (v. Bodelschwinghsche Stiftungen, Bethel) werden eigen produzierte Artikel aus den Werkstätten und dem Grünen Bereich verkauft.

Musikalisch begleitet wird das Programm dieses Jahr mit einem Benefizkonzert von Musikern aus der Ukraine. Das genaue Programm finden Sie unter www.djg-owl.de.

Vorgestellt wird die Kultfigur: Inspektor Takeda, der amerikanischen Jazz und Teezeremonie liebt. Der Autor Henrik Siebold liest aus Inspektor Takeda und die stille Schuld, Aufbau-Verlag, im Dialog mit dem Saxophonisten Jan Bostelmann. Außerdem ist ein weiterer Hauptakteur des Krimis anwesend: Pepper – ein humanoider Roboter, der in Japan schon recht vielfältig im Alltag Verwendung findet.

Die Teemeister der Chado Urasenke Tankokai Hamburg e.V. Mineko Sasaki-Stange und Till Wesseloh lassen Sie teilhaben an einer Teezeremonie. (Bitte anmelden unter info@djg-bielefeld de)

Keiko Wakita zeigt die vielseitige Verwendung des Furoshiki beim Einpacken von Geschenken.

Da dieses Jahr geprägt ist von einer Zeitenwende, gibt es zu Beginn gleich nach der Eröffnung und der Andacht ein Benefizkonzert des Ukrainian String Quartet mit Katja Suglobina (Violine), Oleksandr Rudyk (Violine), Marta Deichakivska (Viola), Natalia Subbotina (Cello) zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge. Bitte unterstützen Sie die Musiker bei ihrem Hilfsprojekt mit einer großzügigen Spende.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!