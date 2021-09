Jahreshauptversammlung der AGBI: Vorstand neu gewählt

Nach zweijähriger Unterbrechung traf sich jetzt die AGBI in Präsenz und coronakonform zu ihrer Jahreshauptversammlung

Bielefeld. Die Arbeitsgemeinschaft Bielefelder Beschäftigungsinitiativen (AGBI) ist seit 37 Jahren lokaler Dachverband von aktuell 15 Bielefelder gemeinnützigen Gesellschaften und Vereinen, die Angebote für Langzeitarbeitslose und für Jugendliche ohne Ausbildung organisieren. Der Verein fördert kollegial die Kooperation der Mitglieder. Dazu gehören gemeinsame Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit und fachpolitisches Engagement.

Wie Versammlungsleiter Dr. Markus Schäfer vor den Mitgliedern betonte, hält die Gemeinschaft AGBI ein ungewöhnlich breitgefächertes Berufsspektrum und differenziertes Qualifizierungsniveau für Maßnahmenteilnehmer vor. Diese ausgeprägte Trägerlandschaft wie in Bielefeld ist in NRW eine große Seltenheit. Viele der Mitglieder bieten mit ihren Abteilungen zudem auch Dienstleistungen und Produkte für Kunden und Endverbraucher in der Stadt an.

Neben dem Arbeits- und Finanzbericht durch Anke Schmidt von Kurz Um-Meisterbetriebe und Bruno Hartmann von Profil e.V. war Thema der Versammlung vor allem die Corona-Pandemie. Marcus Stichmann von der GAB stellte heraus, dass Langzeitarbeitslose in besonderer Weise vom öffentlichen Lockdown betroffen waren. Die Erreichbarkeit vieler sozialer Dienste und des Jobcenters war stark eingeschränkt. Die Träger der AGBI hätten hier besondere Verantwortung gezeigt und mit persönlichen Einsatz ihre Angebote zur Förderung aufrechterhalten. Die Anwesenden drückten gemeinschaftlich die Hoffnung aus, dass Jobcenter und Arbeitsamt ihre Türen nun wieder für die Ratsuchenden öffnen und persönliche Hilfestellungen wiederaufnehmen. Anke Schmidt dazu: „Unsere Zielgruppen benötigen dringend wieder eine Perspektive, wie es weitergeht. Viele dieser Menschen sind durch die Pandemie sehr verunsichert.“

Die Versammlung dankte in besonderer Weise Bruno Hartmann für seine Gründungsarbeit und 30-jährige Vorstandstätigkeit in der AGBI. Aus persönlichen Gründen trat der langjährige Geschäftsführer der Vereins Profil nicht erneut an. Einstimmig wieder gewählt wurden Markus Schäfer und Anke Schmidt in den geschäftsführenden Vorstand sowie Reinard Dörr (Bethel/proWerk) und Peter Struck (Aidshilfe) als Beisitzer. Neu im geschäftsführenden Vorstand ist Marcus Stichmann.