Ishara-Badewelt und AquaWede-Sportbad öffnen, Präventionskurse starten in Sennestadt und Heepen

Bielefeld. Hallenbad-Schwimmer dürfen sich freuen: Die Bielefelder Bäder öffnen jetzt auch die Badewelt im Ishara. Am Samstag, 14. August, geht es um 13 Uhr los. In der Snacklandschaft gibt es Essen und Getränke. Die Sportlandschaft im Ishara bleibt noch bis zum Ende der Herbstferien geschlossen, da dort umfangreich saniert wird. Dafür öffnet das Sportbad im AquaWede am 18. August die Tore. Die Öffnungszeiten stehen zeitnah fest. Ein E-Ticket ist in den Hallenbädern Pflicht und die Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Das Testergebnis darf maximal 48 Stunden alt sein.

Im Sennestadtbad und Heepenbad starten außerdem die Präventionskurse und können online unter www.bielefelderbaeder.de gebucht werden.

Öffnungszeiten in der Ishara-Badewelt:

14. und 15. August: 13 bis 20 Uhr

Ab 16. August:

Montag bis Freitag: 13 bis 20 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertag: 10 bis 20 Uhr