Inklusion, Nachhaltigkeit, Kultur, Digitalisierung

CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN präsentieren Vereinbarung

OWL. Die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe werden den LWL gemeinsam voranbringen. Einen Tag vor der Konstituierung der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe am 21.1.2021 hat das schwarz-grüne Bündnis in einer Online-Pressekonferenz die Vereinbarung „Zukunft für Westfalen-Lippe“ der Öffentlichkeit vorgestellt.

Im sozialen Bereich werden Christdemokraten und Grüne u.a. „Housing-First“-Projekte für Menschen in sozialen Schwierigkeiten auf den Weg bringen. Im Kulturbereich soll weiterhin die vielfältige Kulturarbeit in den Regionen gefördert werden. Die Unterstützung der freien Künstlerszene sowie interkultureller Projekte soll intensiviert werden. Inklusion und somit die Teilhabe von Menschen mit Behinderung wird als Querschnittsaufgabe in allen Bereichen besonders in den Blick genommen.