Infografik: Weltweiter eSports-Umsatz soll bis 2023 um 68 % steigen

Auch Ikea, Aldi und Lidl wollen nun von Megatrend profitieren

•eSport-Umsätze könnten bis 2023 um 68 % steigen

•League of Legends Branchenprimus: 34 Millionen Zuschauerstunden im Januar auf Twitch

•Discounter und Möbelhändler springen auf den Trend auf

•Gaming-ETF mit Anstieg von 74,5 %, während DAX lediglich 2,4 % an Notierung zulegt

OWL. Der Gaming-Markt befindet sich nach wie vor im Aufwind. Insbesondere der Bereich eSports erfreut sich wachsender Beliebtheit. Bis zum Jahr 2023 sollen die weltweit hiermit erzielten Umsätze um 68 Prozent ansteigen, wie aus einer neuen Infografik von Block-Builders.de hervorgeht. Dies ruft zahlreiche Marktteilnehmer auf den Plan: Nun wollen auch Aldi, Lidl und Ikea von dem Gaming-Trend profitieren.

Das mit Abstand meist geschaute eSports-Game ist League of Legends. Wie die Infografik aufzeigt, fallen alleine im Januar 34 Millionen Zuschauerstunden auf dieses Spiel – und dies nur auf der Plattform Twitch, wohlgemerkt.

Das große Interesse ruft unterschiedliche Konzerne auf den Plan. Unlängst nahmen die Discounter Aldi und Lidl mehrere eSports-Spieler unter Vertrag. Auch der Möbel-Gigant IKEA scheint das Potenzial der Gaming-Branche erkannt zu haben. Das Unternehmen kündigte an, fortan auch Möbelkollektionen eigens für Gamer anbieten zu wollen.

Die Videospielumsätze in Deutschland sollen aktuellen Prognosen zufolge bis zum Jahr 2024 um 22 Prozent ansteigen. Die Entwicklung schlägt sich auch auf das Börsenparkett nieder. So kletterte der VanEck Gaming ETF binnen des letzten Jahres um 74,5 Prozent nach oben. Im selben Zeitraum legte die Notierung des DAX lediglich um 2,4 Prozent zu. Spiele-Schmieden wie Activision Blizzard oder Nintendo zählen zu den großen Profiteuren der Pandemie, ein Ende der Aktien-Rallye ist noch nicht in Sicht.

Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken zum Teilen & Einbetten:

https://block-builders.de/weltweiter-esports-umsatz-soll-bis-2023-um-68-steigen-auch-ikea-aldi-und-lidl-wollen-nun-von-megatrend-profieren/