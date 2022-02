Infoabend der garage33: Fördermöglichkeiten für Gründungsprojekte

Paderborn. Am Mittwoch, 23. Februar, informiert die garage33, das Gründungszentrum der Universität Paderborn, ab 17 Uhr über das Thema „Stipendien und Fördermöglichkeiten“. Der Infoabend soll einen Überblick über die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten und Voraussetzungen für jede Phase des Gründungsprozesses geben. Eingeladen sind Gründungsinteressierte aus dem Raum OWL – unabhängig davon, ob sie bereits kurz vor der Gründung stehen oder sich noch in der wissenschaftlichen Vorbereitung befinden. Die Veranstaltung findet digital via Zoom statt. Anmeldungen sind möglich unter: https://www.eventbrite.de/e/infoabend-stipendien-und-fordermoglichkeiten-tickets-257053091717?aff=pm.

„Gründungsinteressierten stellt sich häufig die Frage, wie sie die Umsetzung ihrer Idee finanzieren können. Gerade in der Anfangsphase gibt es dafür spannende Fördermöglichkeiten. Die Herausforderung ist jedoch, die individuell passende Förderung zu finden. Hierbei möchten wir mit der Veranstaltung und der anschließenden Beratung Licht ins Dunkel bringen“, erklärt Katharina Guth, Gründungscoach der garage33.

Vorgestellt werden neben Förderlinien wie dem „Gründerstipendium NRW“ vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE) oder dem „EXIST-Forschungstransfer“ vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) auch private Programme, beispielsweise von Branchenverbänden. Teilnehmende haben zudem die Möglichkeit, Start-ups kennenzulernen, die bereits erfolgreich Förderungen einwerben konnten und Kontakt zu den Coaches des Gründungszentrums aufzunehmen, um ein individuelles Gespräch zu vereinbaren und die nächsten Schritte zu planen.