In virtuelle Welten eintauchen

Bürgerinnen und Bürger können in der Digitalen Heimat am Königsplatz digitales Angebot der Stadtbibliothek ausprobieren

Paderborn. Die Stadtbibliothek Paderborn stellt derzeit ihren „Virtualizer“ in dem Showroom der Digitalen Heimat am Königsplatz 12 aus. Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, das Gerät selbst einmal zu testen und in virtuelle Welten einzutauchen. Am 18., 25. und 26. August von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr sowie am 20. und 27. August von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr ist der Showroom geöffnet.