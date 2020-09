Altkreis-Kommunen und Gemeinde Hille starten eigene Tourismus-Kooperation

„Die Corona-Krise hat nicht zuletzt Hotels und Gastronomie sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen besonders hart getroffen,“ konstatiert der frisch gewählte Vorsitzende Frank Haberbosch, „wenn es also einen richtigen Zeitpunkt gibt, auf diesem Gebiet ein starkes Zeichen zu setzen, dann ist er wohl genau jetzt.“

Die gemeinsame Initiative soll nicht nur die Ressourcen der beteiligten Kommunen bündeln, die jede für sich nur schwer in der Lage wären, ein schlagkräftiges Tourismusmarketing zu betreiben, etwa mit einem eigenen Stand auf Messen zu werben. Ziel ist auch, eine gemeinsam wahrgenommene „Unwucht“ im Mühlenkreis zu beseitigen: Während die Städte Bad Oeynhausen, Minden, Petershagen und Porta Westfalica in Kooperationen mit Destinationsmarken wie der Mittelweser oder dem Weserbergland angebunden sind, fehlt es im Westen des Kreises an einer übergreifenden Vermarktung im teilregionalen Raum.

Nicht zuletzt soll die Vereinsgründung auch im Sinne eines Standortmarketings nach innen strahlen und den Lebenswert der Region unterstreichen. „Die Botschaft an unsere Bürgerinnen und Bürger lautet: Wir leben an einem Ort, an dem andere Urlaub machen – und wir haben allen Anlass, stolz auf unseren Flecken Heimat zu sein“, so Kai Abruszat.

Der Gründung waren mehrere Monate Vorarbeit in den Rathäusern vorausgegangen, die dazu geführt haben, dass der neue Verein gleich „in die Vollen“ gehen kann. So liegt bereits eine Förderzusage im Rahmen des Programms „Vital.NRW“ bis zum 31. Dezember 2022 vor. Demnach fördert das Land den Verein im Rahmen eines „Vital.NRW“-Projekts in Höhe von rund 200.000 Euro. Bei geschätztem Gesamtaufwand von 308.000 Euro beträgt der von den Kommunen gemeinsam aufzubringende Eigenanteil etwa 108.000 Euro. Diese Mittel hatten die politischen Gremien der beteiligten Kommunen bereits im Vorfeld bewilligt.

Zum Ablauf des Förderzeitraums soll eine Bewertung vorgenommen werden, ob mit den gemeinsamen Bemühungen ein dauerhafter Effekt für die wirtschaftliche und strukturelle Entwicklung der Region erzielt werden kann. Gegebenenfalls soll es dann auch komplett eigenfinanziert weitergehen.