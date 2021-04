Impfstart für 78- und 77-Jährige

Kreis Lippe . Im Kreis Lippe gibt es insgesamt 14.028 bestätigte Coronafälle, damit sind seit gestern 137 weitere Infektionen bekannt. 351 Personen sind verstorben. Ein 89-Jähriger, eine 86-Jährige, ein 74-Jähriger und ein 66-Jähriger, die das Coronavirus in sich getragen haben, sind verstorben. Ein 92-Jähriger, ein 89-Jähriger und ein 85-Jähriger, die das Coronavirus in sich getragen haben, sind im Klinikum Lippe verstorben. Aktuell sind 1.542 aktive Coronafälle in Lippe bekannt, denn 12.135 Personen sind als wieder genesen in der Statistik erfasst. Seit dem 6. März 2020 wurden bisher 55.891 Abstriche von mobilen Teams und im Diagnostikzentrum genommen. Seit dem 9. März 2021 wurden bisher 47.283 Schnelltests von verschiedenen Anbietern genommen, 217 davon positiv. Stellen für Corona-Schnelltests, die eine kostenlose Bürgertestung anbieten, sind veröffentlicht unter www.kreis-lippe.de/corona. Die Inzidenzzahl für den Kreis Lippe beträgt derzeit 146,2 (Stand: 9. April 2021). Bislang wurden 54.307 Erstimpfungen und 19.067 Folgeimpfungen im Kreis Lippe realisiert (Stand: 9. April 2021)