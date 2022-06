Im richtigen Takt: Klinikum GÃ¼tersloh setzt kleinsten Herz-Schrittmacher der Welt ein

Die Kardiokapsel Micra ist der kleinste Herzschrittmacher der Welt und besonders für Problem-Patienten eine große Hoffnung.

Gütersloh. Der aktuell kleinste Herzschrittmacher der Welt ist nicht größer als eine Vitaminkapsel und damit gut 90 Prozent kleiner als herkömmliche Modelle. Die Herzspezialisten am Klinikum Gütersloh können den neuen Mini-Herzschrittmacher über die Leiste in den Körper einbringen, die Operation hinterlässt keine OP-Narben. Aber das ist noch gar nicht das Wichtigste, erklärt Prof. Dr. Fikret Er, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Kardiologie, Rhythmologie und Intensivmedizin am Klinikum Gütersloh: „Noch wichtiger ist, dass dieser Herzschrittmacher keine Elektroden zum Herzen, also keine Kabel benötigt, das senkt das Risiko für Komplikationen und Infektionen enorm.“

Der Patient, bei dem die Operateure in dieser Woche den ersten Mini-Herzschrittmacher installiert haben, hatte dauerhaft einen zu niedrigen Puls und gleichzeitig eine Herzklappe, die nicht richtig schließt. „Eine Elektrode zum Herzen würde die Funktionsweise der Herzklappe zusätzlich stören, deshalb ist es von großem Vorteil, dass wir in diesem Fall auf Kabel verzichten können“, so Prof. Fikret Er. Kabellose Schrittmacher sind besonders für Patienten, die keinen geeigneten Venen-Zugang für einen herkömmlichen Herz-Schrittmacher oder ein erhöhtes Infektionsrisiko haben, eine zusätzliche Option.

