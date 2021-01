IHK-Weiterbildungsberatung am 14. Januar in Minden

Virtuelle Beratung für Berufstätige

Minden. Die Akademie der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) bietet am Donnerstag, 14. Januar 2021, einen Beratungsnachmittag über Angebote zur beruflichen Qualifizierung in Minden an. Weiterbildungsberaterin Kristina Riesmeier informiert von 14 bis 17 Uhr kostenlos über Abschlüsse und Fördermöglichkeiten für Berufstätige. Die Beratungsgespräche finden pandemiebedingt virtuell statt.

Ausgehend von der bisher erreichten Bildung und abgestimmt auf das gewünschte Ziel werden anbieterneutral Seminare und Lehrgänge vorgestellt.

Die langfristige Sicherung des eigenen Arbeitsplatzes und die Erweiterung von Handlungskompetenzen angesichts einer längeren Lebensarbeitszeit seien Gründe, weshalb auch Arbeitnehmer verstärkt in Weiterbildung investierten, erläutert Riesmeier. Gegenstand der Beratung sei unter anderem die Auswahl einer geeigneten, zukunftsorientierten Bildungsmaßnahme sowie Informationen über deren Finanzierungsmöglichkeiten.

Interessenten werden gebeten, individuelle Beratungstermine bei der IHK-Akademie zu vereinbaren: telefonisch unter 0571 38538-20, oder per E-Mail: minden@ihk-akademie.de .

Außerdem ist dort die aktuelle Veranstaltungsübersicht der Akademie für das 1. Halbjahr 2021 kostenfrei erhältlich.