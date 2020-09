IHK-Veranstaltung „Klartext vor der Wahl“ mit Clausen und Nettelstroth

Bielefeld. Pit Clausen (SPD) und Ralf Nettelstroth (CDU) kandidieren bei der Stichwahl am 27. September um das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Bielefeld. Kurz zuvor und ganz aktuell diskutiert die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) am 24. September, von 16 bis 17:30 Uhr, in ihrer Hauptgeschäftsstelle in Bielefeld mit den beiden Kandidaten. Dazu sind interessierte Unternehmensvertreter willkommen. Da Corona bedingt nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen zur Verfügung steht, vergibt die IHK diese nach der Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen, die bis zum 21. September 2020 verbindlich per Mail (ihk-hauptgeschaeftsfuehrung@ostwestfalen.ihk.de) erfolgen müssen. Darüber hinaus wird die Podiumsdiskussion auch digital live übertragen.

Über den Link youtu.be/FHkjfqNhGMo gelangen Interessierte zur Live-Übertragung. Die Journalistin Solveig Münstermann moderiert die IHK-Veranstaltung, die die brennenden Themen der Wirtschaft in Bielefeld behandelt. Dazu zählen neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Unternehmen in der Stadt die Ausweisung von Gewerbeflächen inklusive der digitalen Anbindung der Gewerbegebiete. Zudem steht die Wirtschaftsfreundlichkeit der Verwaltung im Blickpunkt sowie die Rolle der Stadt Bielefeld als Oberzentrum und laut IHK natürlich die Themen Gewerbesteuer und Verkehr.