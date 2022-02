IHK-Online-Workshop für Gründungsinteressierte am 10. Februar

Bielefeld. Die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) bietet Gründungsinteressierten am Donnerstag, 10. Februar, von 16:30 bis 18 Uhr, einen Online-Workshop „Werkstattgespräch“ an. Die Corona Pandemie macht es vielen Gründungsinteressierten schwer, mit ihrer Idee an den Start zu kommen, so die IHK. Eine große Hürde sei es, sich mit Gründungsberatenden oder Gründungsinteressierten auszutauschen. Sehr hilfreich sei hier die Gründungswerkstatt NRW unter www.gruendungswerkstatt-nrw.de, ein kostenloses Serviceangebot der IHK. Mit Hilfe dieses digitalen Instruments können Gründungsvorhaben geplant und im virtuellen Dialog mit Gründungsexpertinnen und -experten weiterentwickelt werden. Die IHK-Gründungsberatenden Angelika Kunz und Tobias Kaufmann erläutern in dem Workshop beispielsweise, wie ein Business- und Finanzplan in der Gründungswerkstatt erstellt wird und welche weiteren Funktionen diese Plattform bietet. Die Teilnahme daran ist kostenlos, eine verbindliche Anmeldung jedoch erforderlich. Sie ist ausschließlich telefonisch möglich bei der IHK unter der Rufnummer 0521 554-226 (Maike Bleck). Weitere Veranstaltungsdetails gibt es auf der IHK-Homepage unter www.ostwestfalen.ihk.de.