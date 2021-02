IHK nimmt 115 neue Stipendiaten für den Jahrgang 2021 auf

Ostwestfalen-Lippe 115 junge Berufseinsteiger können sich darüber freuen, in den nächsten drei Jahren in verschiedenen Bildungsmaßnahmen gefördert zu werden: Sie wurden jetzt von der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) als Weiterbildungsstipendiaten für den Jahrgang 2021 ausgewählt. Dadurch bekommen junge Berufseinsteiger, die ihre Ausbildung mit der Note sehr gut abgeschlossen haben, die Chance, sich die Förderung von Bildungsmaßnahmen zu sichern und ihre Karriere zu starten, so die IHK.

Das Weiterbildungsstipendium ist ein Förderprogramm vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und wird über die Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung (SSB) in Bonn in Kooperation mit den IHKn organisiert. Seit fast drei Jahrzehnten ermögliche dieses Programm jungen Menschen, die frisch aus der dualen Berufsausbildung kommen, sich die Teilnahme an Weiterbildungen fördern zu lassen. Ausschlaggebend für die Aufnahme ist unter anderem das erfolgreiche Bestehen einer IHK-Abschlussprüfung in einem Beruf von „A“ wie Automobilkaufleute bis „Z“ wie Zerspanungsmechaniker.

Im internen Auswahlverfahren wählt die IHK unter Beachtung der Vorgaben der SBB die Stipendiaten aus. Mit einem Förderhöchstbetrag von 8.100 Euro für maximal drei Jahre biete das Programm für jeden Absolventen einen sehr guten Weiterbildungs-Einstieg ins Berufsleben. Die vielen Erfahrungsberichte der bisherigen Stipendiaten ließen darauf schließen, dass mit diesem Förderprogramm bei vielen Berufseinsteigern der Weg zum Traumjob gelegt worden sei: Sie gaben an, dass sie ohne die Fördermöglichkeit einen Großteil ihrer Weiterbildungen nicht gemacht hätten. Ob beispielsweise die Weiterbildung zum Fachwirt, Industriemeister, eine Sprachreise oder sogar ein berufsbegleitendes Studium, die Förderung lasse fast keine Wünsche offen. Nach dem Stipendium machten die Absolventen häufig einen Karriereschritt, bekämen eine höhergestufte Position oder verdienten etwa mehr als zuvor. Aus Sicht der IHK hilft das Förderprogramm somit auch dabei, den Unternehmen die Fachkräfte von morgen zu sichern. Mit dem Angebot an Ausbildungsplätzen legten die Ausbildungsbetriebe in Ostwestfalen also den Grundstein für die Möglichkeit des Stipendiums.

Auch wenn seit vergangenem Jahr durch die Corona-Pandemie erschwerte Bedingungen im Bereich der Weiterbildung herrschen, hat die IHK 2020 insgesamt 277 Weiterbildungsanträge geprüft, berechnet und bewilligt. Demnach wurden so Fördergelder in einer Gesamthöhe von über 446.000 Euro ausgezahlt. Aktuell betreut die IHK 348 aktive Stipendiaten bei der Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen. Von der Suche der richtigen Weiterbildung bis hin zur Abschlussprüfung erhielten sie dabei kompetente Unterstützung. Die IHK bemüht sich sehr um dieses Programm, weil es die Möglichkeit bietet, die Begabten in den Mitgliedsunternehmen zu unterstützen und das Fördergeld in der Region zu verwenden.