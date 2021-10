IHK legte erstmals Bildungsreport Ostwestfalen 2021 auf

Bildungsbericht zeigt Potenzial der Aus- und Weiterbildung auf

Ostwestfalen-Lippe. Die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) hat erstmals einen Bildungsbericht aufgelegt, der in der Sitzung der IHK-Vollversammlung am 6. September vorgestellt wurde. „Der Bildungsreport Ostwestfalen 2021 stellt die Situation der beruflichen Bildung in unserem IHK-Bezirk umfassend dar und verdeutlicht vor allem, wie massiv sich im vergangenen Jahr die Corona-Pandemie ausgewirkt hat“, erläuterte IHK-Präsident Wolf D. Meier-Scheuven bei der Präsentation. „In der Pandemie hat sich die Aus- und Weiterbildung, die zum Kernthema der IHK-Arbeit zählt, als wichtiger Stabilitätsanker in der Re-gion erwiesen“. Der Bildungsreport liefere einen Überblick über die Aktivitäten der IHK im Bereich der beruflichen Bildung, belege die Entwicklungen auf dem Ausbildungsmarkt und zeige das Potenzial auf, das hinter der Aus- und Weiter-bildung in Ostwestfalen stecke.

„Gerade im krisengebeutelten Jahr 2020 haben sich Unternehmen, Politik, Kam-mern, Verbände und Berufskollegs nach Kräften um den Kern unseres Fachkräf-tesicherungssystems bemüht“, erklärte Meier-Scheuven. Mit zahlreichen Initia-tiven habe sich die IHK – vielfach auch in Kooperationen – aktiv eingebracht, um die hohe Qualität der Aus- und Weiterbildung in Ostwestfalen zu sichern. Der Bildungsreport stelle die Initiativen vor, mit denen die IHK das Potenzial der beruflichen Bildung für die Zukunft weiterentwickeln möchte.

Die Bedeutung dieser Initiativen belege auch der aktuelle, positive Ausbildungs-trend: Mit 6.463 eingetragenen Neuverträgen (Stand: 31. August) starteten 237 mehr Auszubildende ins Berufsleben als im vergangenen Jahr zu diesem Zeit-punkt. „Auch wenn sich die Dynamik der Entwicklung nach dem offiziellen Aus-bildungsstart, dem 1. August, traditionell zum Vormonat etwas abschwächt, verzeichnet die IHK damit ein sehr ordentliches Plus von insgesamt knapp vier Prozent“, freute sich Meier-Scheuven, der bei der Präsentation des Bildungsre-ports den Unternehmen für ihre Leistungen in der beruflichen Aus- und Weiter-bildung in schwieriger Zeit ausdrücklich dankte. Der IHK-Präsident appellierte angesichts noch zahlreicher unbesetzter Ausbildungsstellen in den Unterneh-men an die Ausbildungsplatzsuchenden, sich flexibel aufzustellen, was den Aus-bildungsberuf und –ort beträfe. Das erhöhe die Chance für den Berufseinstieg deutlich.

In diesem Zusammenhang verwies IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Pigerl-Radtke auf das Internet-Berufsorientierungsportal www.ausbildungschance-owl.de. „Es wurde anlässlich des diesjährigen digitalen Speed-Datings von un-serer IHK Ostwestfalen gemeinsam mit der IHK Lippe und der Handwerkskam-mer OWL umgesetzt und bietet aktuell 576 offene Ausbildungsstellen für Aus-bildungsplatzsuchende“, berichtete Pigerl-Radtke.

Der IHK-Bildungsreport Ostwestfalen 2021 ist unter www.ostwestfa-len.ihk.de/ausbildung abrufbar beziehungsweise als Download verfügbar.