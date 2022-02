IHK-Akademie Ostwestfalen veröffentlicht Weiterbildungsprogramm 2022

Ostwestfalen-Lippe. Die für die Weiterbildung verantwortliche Akademie Ostwestfalen der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) hat ihr neues Programm 2022 unter www.ihk-akademie.de veröffentlicht. „Es offeriert allein über 100 unterschiedliche Online-Angebote, vom Tagesseminar über IHK-Zertifikatslehrgänge bis hin zu Seminaren der höheren Berufsbildung. Um diese fortlaufend aktualisieren zu können, haben wir uns erstmals ausschließlich für die digitale Variante unseres Jahresprogramms entschieden“, erläutert Simone Heuwinkel, Leiterin der IHK-Akademie Ostwestfalen.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, aber auch die sich immer schneller verändernden Arbeitswelten, seien für alle Akteure im Berufsleben herausfordernd. Um mit der Entwicklung Schritt zu halten, biete lebenslanges Lernen die Möglichkeit, diese Veränderungen positiv zu gestalten. Deshalb fänden Weiterbildungsinteressierte im neuen Akademie-Programm unterschiedliche Veranstaltungsformate der angebotenen Fort- und Weiterbildungen mit einer breiten Auswahl an Themen, die sich an den aktuellen Fragestellungen wie der digitalen Transformation, dem Thema New Work aber auch bewährten Lehrgängen etwa zu IHK-Abschlüssen ausrichteten.

„Mit Blick auf den sich verschärfenden Fachkräftemangel ist Weiterbildung sowohl für Unternehmen als auch für Beschäftigte eine sinnvolle und nahezu unerlässliche Investition in die Zukunft, die sich auf jeden Fall auszahlt“, hebt die Akademieleiterin hervor.

Zum Bewerben des Weiterbildungsprogramms 2022 hat die IHK-Akademie einen Leporello herausgebracht, der auf das Angebot aufmerksam macht und mit einem Klick per QR-Code das Stöbern im Fortbildungsangebot unter www.ihk-akademie.de ermöglicht.