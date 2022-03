Historischer Osterräderlauf Lügde findet 2022 statt

Veranstaltung setzt Zeichen für Gemeinschaft und Verantwortung

Lügde (Ostwestfalen-Lippe). Zwei Jahre musste der historische Osterräderlauf im ostwestfälischen Städtchen Lügde pandemiebedingt pausieren. In der Nacht des Ostersonntags 2022 rollen die brennenden Riesenräder wieder. Damit ist der Osterräderlauf die erste Großveranstaltung in Nordrhein-Westfalen, die nach dem Wegfall vieler Coronaschutzmaßnahmen stattfindet. Ausgerichtet wird sie vom örtlichen Verein der Osterdechen. Der Verein bittet die Besucher des Räderlaufs, sich durch die Medien oder die Website des Vereins (www.osterraederlauf.de) über die tagesaktuellen Corona-Regeln zu informieren und diese einzuhalten.

Der Osterräderlauf 2022 setzt auch ein Zeichen für den Frieden in der Ukraine: Das Osterrad aus dem Jahr 2000 trägt den Sinnspruch „Ich lauf ins neue Jahrtausend rein, Friede und Eintracht soll überall sein“. Er steht stellvertretend für den Wunsch der Lügder, dass der Krieg und das Leid der Betroffenen umgehend ein Ende findet.

Vor der Pandemie waren jährlich etwa 20.000 Besucher dabei, wenn in der Osternacht große brennende Holzräder vom Lügder Osterberg ins Tal der Emmer rollten. In den letzten beiden Jahren sorgte der Dechenverein dafür, dass der zum Immateriellen Kulturerbe Deutschlands zählende Lauf zumindest online stattfand: Zwei eigens dafür gedrehte Filme lockten in den Osternächten 2020 und 2021 mehrere zehntausend Menschen in ganz Deutschland vor die Bildschirme.

Ehrung durch die UNESCO ist eine Verpflichtung für die Gemeinschaft

Der Osterräderlauf ist eng mit der Geschichte Lügdes und seiner Bewohner verbunden. Die Traditionen und das Handwerk rund um den Lauf werden in den Familien der Osterdechen von Generation zu Generation weitergegeben. Nicht zuletzt deshalb nahm die UNESCO den Lauf 2018 in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes Deutschlands auf. „Der Dechenverein und der Erhalt des Osterräderlaufs sind wichtig für unsere Stadt und die Region“, erklärt Uwe Stumpe, der Vorsitzende des Dechenvereins. „Mit dem Osterräderlauf 2022 wollen wir den Lügdern und ihren Freunden wieder das Gefühl geben, dass wir alle zusammengehören. In den letzten beiden Jahren haben wir das schmerzlich vermisst.“

Liebgewordene Traditionen prägen den Osterräderlauf 2022

Am Karsamstag, 16. April 2022, startet um 14 Uhr im Emmerauenpark das Unterhaltungsprogramm mit Bewirtung und Fahrgeschäften. Zwischen 16 und 18 Uhr spielt der Fanfarenzug aus Brake im Emmerauenpark auf. Er ist auch dabei, wenn die Dechen die gewässerten Räder gegen 17 Uhr aus der Emmer holen und in einem Umzug durch die Altstadt fahren.

Am Ostersonntag, 17. April 2022, spielt das Blasorchester der Stadt Lügde zwischen13 und 14 Uhr am Marktplatz. Ziel des sich anschließenden Umzugs des Dechenvereins mit den geschmückten Rädern ist der Lügder Osterberg. Um 14 Uhr startet auch das Unterhaltungsprogramm im Emmerauenpark. Der Eintritt in den Emmerauenpark und der Zugang zur Laufstrecke der Räder kostet acht Euro. Für Kinder unter zehn Jahren ist der Eintritt frei.

Gegen 15 Uhr beginnt auf dem Osterberg das traditionelle Stopfen der Räder mit Roggenstroh. Das erfordert viel Kunstfertigkeit und dauert etwa drei Stunden. Gegen 18 Uhr entzünden die Dechen am Berg ein großes Osterfeuer.

Ab 21 Uhr werden die Räder nacheinander in Brand gesetzt und anschließend einzeln von erfahrenen Dechen ins Rollen gebracht. Am Berg und im Tal beobachten Tausende von Gästen, wie die brennenden Riesen rollend und springend ihr Ziel erreichen.

Wie schon in den vergangenen Jahren geht der Osterräderlauf gegen 21 Uhr 45 mit einem Hochfeuerwerk zu Ende. Weil das Feuerwerk die Dankbarkeit und die Freude der Dechen über das Ende der Zwangspause des Räderlaufs ausdrückt, wird es 2022 besonders beeindruckend ausfallen.

Informationen über den Osterräderlauf, den Dechenverein und die Stadt Lügde

Website des Dechenvereins: www.osterraederlauf.de

Website der Stadt Lügde: www.luegde.de

Touristeninformation Lügde: touristinfo@luegde.de, 0 52 81 – 77 08 70