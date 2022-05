Historische Ortsführung durch Bad Waldliesborn – Öffentliche Führung am 29. Mai

Lippstadt – Bad Waldliesborn. Die Stationen der Geschichte des Heilbads Bad Waldliesborn können gemeinsam mit dem Ortsführer entdeckt werden. Am Anfang waren Sand und Heide sowie im Süden des Kurorts überflutete Lippewiesen. Erst nach der Bohrung um 1900, bei der man „Sole statt Kohle“ fand, entwickelte sich das Bad. Bei dieser Führung erhält man Einblicke in Umwege, Sackgassen und erfährt von erfolgreichen Aktionen auf dem Weg zum Heilbad Bad Waldliesborn. Der Slogan „Kur mit Natur“ weist auf den abwechslungsreichen Landschaftspark hin.

Die Ortsführung dauert ca. 90 Minuten. Der Kostenbeitrag beträgt 4,00 Euro für Erwachsene, 2,00 Euro für Gästekarten-Inhaber, Kinder, Jugendliche und Studenten. Treffpunkt ist am Sonntag, dem 29. Mai 2022 um 14.30 Uhr an der Touristinformation (Quellenstraße 72). Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung in der Touristinformation Bad Waldliesborn oder telefonisch unter 02941- 94 88 00 gebeten.