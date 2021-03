Hilfestellung für moderne Digitalisierungs- und Personalpolitik

Förderung im Rahmen von unternehmensWert:Mensch noch bis Ende September möglich

Kreis Gütersloh. Prozesse digital beschleunigen oder verschlanken, ein neues Mindset für das Unternehmen gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickeln oder innovative Methoden finden, um die Kreativität zu steigern – all das sind mögliche Anwendungsfälle für das Förderprogramm unternmensWert:Mensch (uWM). Unternehmen mit bis zu neun Beschäftigten, die sich zukunftsfest aufstellen möchten, können noch bis Ende 2021 eine geförderte Unternehmensberatung zu den Bereichen Digitalisierungs- und Personalpolitik beginnen.

Im Rahmen des Programmes können Unternehmen bis zu 10 Beratungstage in Anspruch nehmen. Diese werden bis zu 80% gefördert. Auch eine Beratung zur Gestaltung von HomeOffice-Strukturen oder Anpassung der Arbeitsabläufe ist möglich. Weitere denkbare Themen sind unter anderem Führung und Kommunikation, Chancengleichheit und Vielfalt, Gesundheit oder Wissen und Kompetenz.Mit dem Programmzweig unternehmensWert:Mensch plus steht auch größeren Betrieben mit bis zu 250 Beschäftigten ein weiteres Förderinstrument zur Verfügung. Bis zu 12 Beratungstage sind möglich. Auch hier werden bis zu 80% der Beratungskosten bezuschusst. Der Förderschwerpunkt muss allerdings in der Umsetzung von Digitalisierungsstrategien liegen, die mit Hilfe eines externen Beraters erarbeitet werden.

Die Regionalagentur OWL informiert gemeinsam mit der pro Wirtschaft GT im Vorfeld der Beratung über die Fördermodalitäten. Die Regionalagentur OWL ist zudem berechtigt Förderschecks zum Beratungsbeginn auszustellen. Als langjähriges und etabliertes Förderprodukt bietet sich dieses Zuschussprogramm für die Unternehmen an.„Der Start in eine geförderte Unternehmensberatung kann schon kurzfristig nach dem Informationsgespräch erfolgen“, sagt Andreas Lühmann, der als Berater das Programm ‚uWM‘ und ‚uWM+‘ betreut. Über Online- und Videosysteme informiert die Regionalagentur OWL auch auf Distanz kundennah.

Im Kreis Gütersloh haben bisher fast 50 Unternehmen von der Förderung durch unternehmensWert:Mensch und unternehmensWert:Mensch plus profitieren können.

Beide Beratungsprogramme sind Bestandteil der ‚Fachkräfte-Offensive‘ der Bundesregierung. Sie werden vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales sowie mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds finanziert und laufen vorerst im September 2021 aus.

Weitere Infos auf: prowi-gt.de

Ansprechpartner ist Andreas Lühmann: Tel. +49 (0) 521 9673320 E-Mail: a.luehmann@regionalagentur-owl.de