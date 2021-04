Hilfeleistungsantrag wurde verlängert

Gütersloh. Der aktuell laufende Hilfeleistungseinsatz der Bundeswehr, zur Unterstützung des Gesundheitsamtes in der Kontaktpersonennachverfolgung im Kreis Gütersloh, welcher am heutigen Freitag, 09.April ausgelaufen wäre, wurde mit Unterstützung des Kreisverbindungskommandos Gütersloh und in Zusammenarbeit mit dem Krisenstab verlängert.

Der Einsatz läuft nun bis zum 14. Mai weiter und wird durch Truppen des Zentrums für Geoinformationswesen der Bundeswehr gestellt und durchgeführt.