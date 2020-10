Herbstleuchten 2020 im Maximilianpark

Lichtkunstobjekte strahlen vom 9. Oktober bis 1. November 2020

Hamm. Das Herbstleuchten im Maximilianpark gehört schon seit vielen Jahren zu einer der beliebtesten Veranstaltungen. Wenn der Park allabendlich in diesem Jahr sogar drei Wochen, vom 9. Oktober bis zum 1. November, wunderschön und farbgewaltig illuminiert wird, begeistert dies tausende Besucher.

Mystisch oder alltäglich, interaktiv oder einfach nur romantisch: Die Väter der Veranstaltung, Wolfgang Flammersfeld und Reinhard Hartleif verwandeln den Park allabendlich nach Einsetzen der Dämmerung (bis 24. Oktober ab 19.00 Uhr und ab 25. Oktober bereits ab 18.00 Uhr) in eine Welt voller zauberhafter Stimmungen. Der Glaselefant, beliebtes Wahrzeichen der Region, wird täglich mit einer Light-Form-Projektion besonders in Szene gesetzt und auch das Hydroschild am See fasziniert als überdimensionales Kunstobjekt.

Tausende Lichter und farbenfrohe Projektionen tauchen die Bäume, Sträucher, Wege und Attraktionen des Maxiparks in ein Meer aus Licht und Farben und lassen eine beeindruckende Open-Air-Kunstgalerie entstehen. Die Farbenpracht der Natur strahlt mit hunderten LED-Leuchten, kleinen und großen Scheinwerfern, Projektionen, Lichtschläuchen und neu erschaffenen Objekten um die Wette. Ob mystische Ecken, ein leuchtender Weizenhügel, Giraffenhälse oder überdimensional große Rauten, die an glitzernde Kristalle erinnern, zahlreiche speziell angefertigte Installationen faszinieren durch ihre Leuchtkraft. Oft sind es die alltäglichen Dinge, wie z.B. ein Feld voller Gießkannen, die beeindrucken. Auch das Beethoven-Jubiläumsjahr wird im Maxipark thematisiert. Zu seinem 250. Geburtstag huldigen die Veranstalter dem Ausnahmekünstler.

Neben den beliebten Bunten Schatten oder dem Light-Painting wird es zwei weitere interaktive Stationen geben, die ganz individuelle Fotomotive liefern: Eine tolle Abwechslung für jeden Hobby-Fotografen!

Die Illuminationen des „Herbstleuchtens“ finden vom 9. Oktober bis 1. November 2020 statt und werden einmal mehr von den Stadtwerken Hamm präsentiert. Weitere Informationen gibt es direkt im Maximilianpark, Telefon 02381/98210-0, unter www.maximilianpark.de oder über Facebook.