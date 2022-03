Heimat-Preis der Stadt Paderborn 2021

Paderborn . Als „drei Leuchttürme der Stadt“ bezeichnete Bürgermeister Michael Dreier die Vereine FreiWerk Paderborn, das Lieth-Forum Paderborn und die Asphaltsurfer Paderborn, deren Vertreter zur Verleihung des Heimat-Preises in kleiner Runde im Rathaus zusammenkamen. Aufgrund der Pandemie-Situation fand die Vergabe der Auszeichnung für das Jahr 2021 am vergangenen Samstag statt. Nach einer Schweigeminute für die Opfer des Ukraine-Kriegs hob Michael Dreier hervor, wie wichtig die Hilfsbereitschaft und das soziale Engagement jedes Einzelnen sei, nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Situation. Stellvertretend für den Stadtrat und das Auswahlgremium überreichten Michael Dreier und Kulturdezernent und I. Beigeordneter Carsten Venherm den Preis an die Vereine und freuten sich, ihren Einsatz somit in besonderer Weise zu würdigen.

Dem vorbereitenden Auswahlgremium gehören neben dem Verwaltungsvorstand und dem Bürgermeisterreferat Vertreterinnen und Vertreter aus Gleichstellung, Jugendhilfe, Sozialwesen, Umweltschutz, Kultur, Sport, Stadtmarketing, Stadtentwicklung und Archivwesen an. Auf Vorschlag der Jury entschied der Stadtrat in seiner Sitzung am 23. November 2021 einstimmig über die Verleihung des Preises an drei Vereine. Den ersten Preis in Höhe von 2.000 Euro erhält der Verein FreiWerk Paderborn, zwei zweite Preise in Höhe von je 1.500 Euro gehen an das Lieth-Forum Paderborn und die Asphaltsurfer Paderborn.

Das FreiWerk Paderborn bietet in offener Werkstatt und in Workshops die Möglichkeit zur kreativen Arbeit mit fachkundiger Unterstützung. Es betreibt eine Holzwerkstatt und einen Fahrradtreff mit Unterstützung bei der Fahrradreparatur und macht Angebote im Textilbereich sowie einen Maltreff und Vieles mehr. Dabei arbeitet der Verein ausschließlich ehrenamtlich, verfolgt den Nachhaltigkeitsgedanken („Reparatur statt neu“) und wendet sich an jeden Interessierten. Somit finden interkulturelle Begegnung und das Zusammentreffen verschiedener Generationen ganz nebenbei statt.

Das ebenfalls ehrenamtlich arbeitende Lieth-Forum richtet sich besonders an die Bewohnerinnen und Bewohner von Lieth, Kaukenberg und Goldgrund. Es wurde als Initiative von Bürgerinnen und Bürgern im Stadtteil „Auf der Lieth“ gegründet, als es noch keine soziale Infrastruktur gab. Seine bekanntesten Aktivitäten sind das jährliche Familienfest mit dem Motto „Brücken bauen“ und „Die Nacht der Lieth-Kultur“, es bietet aber auch Vorträge, Ausstellungen und Ausflüge. Zudem erstellt es einen Veranstaltungskalender für den Südosten Paderborns und hat vor der Grundschule „Auf der Lieth“ einen öffentlichen Bücherschrank eingerichtet. Das Lieth-Forum ist besonders aktiv für Bewohnerinnen und Bewohner mit Migrationshintergrund. Die Kooperation mit Schulen, Kindergärten, Jugendtreffs, Vereinen, Kirchengemeinden und Wohlfahrtsverbänden sowie die Beteiligung an der Stadtteilkonferenz gehören zum Selbstverständnis des Lieth-Forums.

Der Verein Asphaltsurfer engagiert sich nicht nur im Sport-Bereich, sondern gleichzeitig auch in der Jugendarbeit. Dabei sieht der Verein seine Arbeit auch als kulturelles Engagement, denn Skateboarding ist für ihn nicht ausschließlich Sport, sondern auch Ausdruck eines Lebensstils zum Beispiel in Form von Musik und Kleidung. Das Engagement gegen Rassismus und für ein friedliches Zusammenleben verschiedenster Gruppen gehört ebenso zum Ziel der Arbeit wie das Engagement in der Stadtentwicklung. So wurde erst vor wenigen Tagen eine neue Flutlichtanlage am Skatepark im Goldgrund errichtet, die in Kürze in Betrieb genommen wird.

Die Vergabe des Heimat-Preises wird gefördert vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, das das Preisgeld bereitstellt. Die Vertreter der Vereine sprachen Ihre Dankbarkeit für die Anerkennung aus, die mit der Verleihung des Preises für sie einherginge und berichteten in einer anschließenden Diskussionsrunde bereits über erste Pläne, für die sie das Preisgeld nutzen wollen.