Heilende Pflanzen und ihre Wirkung

Führungen durch den Apothekergarten im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold (lwl). Ob Magenschmerzen oder Hautausschlag – nicht wenige Menschen versuchen ihre alltäglichen Beschwerden mit pflanzlichen Mitteln in den Griff zu bekommen. Da stellt sich nicht selten die Frage: Ist dagegen überhaupt ein Kraut gewachsen? Und wenn ja, welches? Das LWL-Freilichtmuseum Detmold widmet sich in der Reihe „Führungen durch den Apothekergar-ten“ genau diesen Fragen. Los geht es am Samstag (21.5.) um 16 Uhr. Die Führungen im Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) sind kostenlos und werden ausschließlich von Apotheker:innen angeboten.

Treffpunkt ist der Garteneingang hinter dem Schönhof im Paderborner Dorf. Interessierte werden gebeten, sich im Infobüro unter Tel. 05231-706 104 oder per E-Mail unter infobuero.detmold@lwl.org bis zum 19. Mai anzumelden. Wer an diesem Termin nicht teilnehmen kann, hat noch bis zum 10. September alle zwei Wochen die Gelegenheit zur Teilnahme.