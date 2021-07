Gute Vibes vom Balkon

DJ-Session in den Bürener Almeauen am 03.07.2021

Büren. Nach einer langen Pause gibt es endlich wieder Open-Air-Musik in Büren. Den Start macht „David Haupt with Friends“ mit einem DJ-Set von seinem Balkon. Der Libori- und Residenz-DJ David Haupt lädt herzlich zum gemeinsamen Genießen verschiedener Chart-, House- und Elektrosounds ein.

Bereits im harten Lockdown im Frühjahr 2020 hatte David Haupt 44 Tage lang jeden Abend um 18:00 Uhr eine DJ-Session gestartet. Die aktuelle Balkon-Session am Samstag, 03.07.2021, findet unter neuen Voraussetzungen statt: Die Bühne, also der der Balkon in der Rosenstraße 11 über den Bürener Almeauen, ist geblieben, aber neben David Haupt, der um 15:00 Uhr den Anfang macht und auch beim Finale um 23 Uhr an den Plattentellern stehen wird, werden auch namhafte Freunde aus der Musikszene ihre eigenen Akzente an den Turntables setzen. Dabei sind Markus Korte (Sappho, HNF, Sputnik), Atilla Hansen (ZooRevival Party, FunkYou), Mirko DISKO Slisko (Capitol PB, Ringlokschuppen BI), Tobi Biermann (GenerationTon, Blauer Engel) und Fabian Freitag (FirstFriday, Robinson Clubs).

​Wie schon zuvor ist das Event für jeden Besucher kostenfrei. Wer es sich bei eindringlichen Bässen und kühlen Getränken gemütlich machen möchte, kann im Vorfeld Sitzmöglichkeiten für bis zu acht Personen bei David Haupt reservieren. Es stehen diverse Loungemöbel, Biertischgarnituren, Liegestühle, Picknickdecken und Hängematten zur Auswahl, die unter 01715113030 gebucht werden können. „Die Veranstaltung funktioniert grundsätzlich so, wie momentan ein Restaurantbesuch. Zwischen den Gruppen gilt ein Mindestabstand von 1,5m und alle Teilnehmer, Personal und Künstler werden registriert und dokumentiert, um die Rückverfolgung zu garantieren. Wir empfehlen dazu die Luca-App“ so Veranstalter David Haupt über die Hygienebestimmungen. Neben musikalischen Delikatessen für die Ohren ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Unter anderem wird es kühle Getränke, ein Kaffee-Bike und Frozen Yoghurt geben.

www.bueren.de