Gut gerüstet für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Wie damit als Lehr- oder Betreuungskraft umgehen?

Diese Frage beantwortet eine von 17 kostenlosen Fortbildungen des Kreisjugendamtes. Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende in der freien Kinder- und Jugendhilfe finden in dem nun erschienenen Fortbildungsprogramm nicht nur das neue Angebot „Dissoziale Phänomene in Gruppen und Konfliktlösungen“, sondern auch viele weitere Fortbildungen z.B. zu sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen, Prävention von Alkohol- und Drogensucht, Aufsichtspflicht in der Jugendarbeit oder Rechtsextremismus.