Großer Kinderflohmarkt im Garten der KITA Pappelhof

Bielefeld. Am Samstag, den 22. April 2023, findet von 14 bis 16:30 Uhr auf dem Gelände der Kindertagesstätte Pappelhof am Krankenhaus Johannesstift, Schildescher Str. 103 in Bielefeld-Schildesche, ein großer Kinderflohmarkt statt. Rund 40 Stände landen im Garten zum Stöbern ein. Neben Kinderkleidung, werden Schuhe, Babyausstattung, Spielzeug, Bücher und vieles mehr angeboten. Eltern und Kinder können sich zwischendurch mit Kuchen, frischen Waffeln und Getränken stärken.