Gronauer unterstützen Bethel mit Briefmarken-Spenden

Gronau/Bielefeld-Bethel. Mehr als eine Million Briefmarken haben engagierte Sammler aus Gronau und Umgebung seit 2014 nach Bethel geschickt. Mit diesem bisherigen Ergebnis ist Josef Striewe sehr zufrieden. „Das ist eine beeindruckende Resonanz. Wir freuen uns, auf diese Weise helfen zu können, sinnvolle Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen in der Briefmarkenstelle Bethel zu erhalten,“ sagt Josef Striewe, der viele Spender in der Umgebung unterstützt.

In zahlreichen Einrichtungen, Kirchengemeinden und Unternehmen im Großraum Gronau wurden Betheler Briefmarken-Sammelboxen aufgestellt. Die Boxen mit der Aufschrift „Briefmarken sammeln für Bethel!“ bieten Bürgerinnen und Bürgern eine einfache und kostenlose Möglichkeit, Briefmarken für Bethel zu spenden.

„Mit den Briefmarken wird vielen Menschen mit Behinderungen eine erfüllende Beschäftigung und die Teilhabe am Arbeitsleben gesichert“, sagt Bethels Vorstandsvorsitzender Pastor Ulrich Pohl. „Dafür sind wir allen Beteiligten sehr dankbar.“ Bundesweit stehen die Sammelboxen mittlerweile an mehr als 2.600 Standorten.

In der Briefmarkenstelle Bethel sind mehr als 120 Menschen mit Behinderungen mit der Aufbereitung von Postwertzeichen beschäftigt. Jeden Tag kommen etwa 400 Pakete, Päckchen und Briefe mit gebrauchten Marken in der Briefmarkenstelle an. Die Briefmarken werden aufbereitet und an Sammler verkauft. Die gespendeten Marken stammen aus der ganzen Welt und machen die Arbeit für die Beschäftigten dadurch besonders abwechslungsreich.

Die Briefmarkenstelle Bethel ist eine Einrichtung der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Jedes Jahr werden etwa 230.000 behinderte, alte, kranke oder sozial benachteiligte Menschen durch Bethel-Angebote in acht Bundesländern behandelt, betreut oder gefördert.

Nähere Informationen zu den Sammelboxen und über die Briefmarkenstelle Bethel finden Interessierte im Internet unter www.briefmarken-bethel.de. Wer das Sammelprojekt in Gronau und Umgebung unterstützen will, kann sich auch an Josef Striewe wenden, der größere Mengen persönlich bei Spendern im westlichen Münsterland und im südlichen Niedersachsen abholt. E-Mail: striewe-epe[at]t-online.de