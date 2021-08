Golf gehört zu Corona – kompatibelsten Sport – Möglichkeiten im Kreis Paderborn

GC Paderborner Land zieht positive Bilanz – Neue Regeln inzwischen Routine

Salzkotten-Thüle. Unter den Sportangeboten im Kreis Paderborn sticht unter anderem der Golfsport als besonders Corona-kompatibel hervor. Während für viele andere Sportarten aufwendige Schutzmaßnahmen notwendig sind, geht vom Golfspiel von Natur aus wenig Ansteckungsrisiko aus. „Natürlich sind die massiven Corona-Auswirkungen auf die Sportwelt der Region auch an uns nicht spurlos vorbeigegangen“, sagt Hans-Dieter Hollander, Präsident des Golf Clubs Paderborner Land. „Aber wir gehören zu den schwächer betroffenen Bereichen.“ Der Sport finde kontaktlos bei Wind und Wetter an der frischen Luft statt und mache es dem Virus somit schwer.

„Ergänzend wirkt das Hygienekonzept, das in Zusammenarbeit mit den Behörden erstellt wurde“, so Hollander. Neben Masken-Nutzung in bestimmten Bereichen und Händedesinfektion umfasse das Schutzkonzept eine Reihe weiterer Präventionsmaßnahmen: So sorgt der Club etwa dafür, dass Startzeiten im Voraus gebucht werden. Es gelten Abstandsregeln und Beschränkungen beim Zugang zu den Caddyboxen, und die Spieler verzichten auf die Herausnahme des Flaggenstocks, die Verwendung von Harken in Sandbunkern sowie den Austausch von Zählkarten. Insgesamt zieht Hans-Dieter Hollander eine positive Bilanz mit Blick auf die vergangenen Monate: „Unsere Maßnahmen greifen. Die neuen Regeln werden konsequent befolgt und sind inzwischen zur Routine geworden. Damit ermöglichen sie uns ein sicheres Spiel mit nur wenigen Einschränkungen.“

Dass der rund 110 Hektar große Golfplatz in Thüle günstige Rahmenbedingungen während der Pandemie bietet, zeigt sich laut Vize-Präsident und Marketing-Vorstand Bernd Wiesner auch im gestiegenen Interesse: „In Gesprächen fällt auf, dass der eine oder andere Nicht-Golfer durch die Pandemie auf die Idee gekommen ist anzufangen.“ Neben der geringen Ansteckungsgefahr sieht Wiesner einen weiteren Pluspunkt: „Golfen trägt zur seelischen Gesundheit und Ausgeglichenheit bei. Als Kontrast zu Corona-bedingten Mehrbelastungen im Job, Unsicherheit, Homeoffice und Homeschooling bietet das Golfspiel eine Erholungsinsel, auf der sich Stress nicht selten in Luft auflöst.“ Gleichzeitig fördere es „Beweglichkeit, Kraft, Koordination, Konzentration und nicht zuletzt auch Ausdauer und Disziplin“.