GILDE transferiert Nachhaltigkeit in die Ausbildung von OWL-Unternehmen

GILDE-Zentrum: Bundesweiter Experten-Workshop zum Thema „Nachhaltigkeit in der beruflichen Bildung“

Detmold. Nachhaltigkeit ist zweifellos die zentrale Herausforderung für Gesellschaft und Wirtschaft gleichermaßen. Die Kernfrage dabei ist aber: Wie verankert man nachhaltiges Handeln bei den Beschäftigten in den Unternehmen?

Zum Thema Transfer von Nachhaltigkeit in die berufliche Aus- und Weiterbildungspraxis organisierte die GILDE-Wirtschaftsförderung einen bundesweiten Experten-Workshop im Detmolder Innovationszentrum. „Das Ergebnis des zweitägigen Workshops ist ein prall gefüllter Koffer mit Methoden aus dem Bereich der Erlebnis-Pädagogik, traditioneller Lehrmethoden aber auch neuen Techniken“, freut sich Heike Kreienmeier, Leiter des Projekts TraNaxis bei der GILDE-Wirtschaftsförderung über nachhaltige Lerneffekte.

TraNaxis steht für „Transfer von Nachhaltigkeit in die berufliche Aus- und Weiterbildungspraxis“ und bringt die zentralen Zukunftsthemen Nachhaltigkeit und betriebliche Ausbildung zusammen. In einem bundesweiten Projektkonsortium unter der Leitung der Universität Erfurt und der Leuphana Universität Lüneburg qualifiziert die GILDE, mit einem Fokus auf Ostwestfalen-Lippe, Ausbilderinnen und Ausbilder in kleinen und mittelständischen Unternehmen zu Nachhaltigkeitsthemen.

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) fördert dieses Verbundprojekt im Rahmen von „Beruflicher Bildung für nachhaltige Entwicklung (BBNE)“ mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).

Der Workshop im GILDE-Zentrum zählt zu einer mehrteiligen Workshop-Reihe, bei der bundesweit agierende Trainerinnen und Trainer qualifiziert werden, die anschließend Ausbildungsverantwortliche in den Betrieben schulen sollen.

„Wir können mit TraNaxis unser Praxis-Knowhow in Sachen Ausbildung und CSR, also der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen, ideal ergänzen und praxisnah in die Unternehmen in OWL bringen“, erklärt Simon Gröger, Wirtschaftsförderer bei der GILDE. Damit biete TraNaxis auch eine Perspektive zur Integration der neuen Standardberufsbildpositionen „Umweltschutz und Nachhaltigkeit“, die ab dem kommenden Monat für alle Ausbildungsunternehmen bindend wird.

Im November wird die Workshop-Reihe abgeschlossen sein. Dann stehen die mit Stephanie Thieheuer, Janine Leifert, Tim Santen, Thomas Atze und Michael Barsakidis erfahrene Trainerinnen und Trainer bereit, die Ergebnisse zu den Ausbilderinnen und Ausbildern der Unternehmen in Ostwestfalen-Lippe zu tragen.

Als CSR-Kompetenzzentrum OWL führt die GILDE aktuell das Projekt „CSR 4.0“ im Auftrag des NWR-Wirtschaftsministeriums sowie das JOBSTARTER-plus-Projekt „RE:PEAT“ zur Unterstützung von Ausbildung in Klein- und Kleinstunternehmen in Ostwestfalen und NRW durch.

Mehr Infos zu TraNaxis: www.gildezentrum.de/tranaxis

Mehr zum Thema Berufliche Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BBNE) und den BBNE-Transfer 2020-2022: https://www.bibb.de/de/121439.php