Gewinner des Fotowettbewerbs vom Tag der Gärten und Parks ausgezeichnet

Hobbyfotograf aus Paderborn gewinnt ersten Preis

Detmold (lwl). Die Sieger:innen des Fotowettbewerbs vom diesjährigen „Tag der Gärten und Parks in Westfalen-Lippe“ stehen fest: Der Gewinner des vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) initiierten Wettbewerbs ist Walter Nitsche aus Paderborn. Sein Foto mit dem Titel „Historischer Bauerngarten“ entstand im LWL-Freilichtmuseum Detmold.

„Ein hervorragendes Bild. Die Kombination aus Zier- und Nutzgarten ist typisch westfälisch und zudem technisch hoch qualitativ eingefangen“, lobte LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger das Foto bei der Preisverleihung. Eva Carrie, Koordinatorin „Gärten und Parks in Westfalen-Lippe“ ergänzt: „Das Auge kann im Bild wandern, man bekommt Lust, in diesem Garten umherzugehen und ihn zu erkunden.“

Als Zweitplatzierter darf sich Sven Janßen aus Münster freuen. Sein Foto „Wildgartenzaun“ entstand im Kulturquartier Münster. Überzeugt hat die Jury die geschickte Blickführung durch die offene Blende. Rüschoff-Parzinger: „Ein tolles Stimmungsbild. Es ist überraschend, dass ein so schöner Garten mitten in einem Gewerbegebiet liegt.“

Den dritten Platz belegt Andrea Mühlisch aus Lüdinghausen (Kreis Coesfeld) mit ihrem Bild „Farbenidyll“. Die Licht- und Schattenspiele sowie die große Blütenvielfalt beeindruckten die Jury. „Besonders der schräge Lichteinfall und die diagonale Blickführung geben diesem Bild Lebendigkeit“, so Carrie. Das Motiv entstand im Garten Bergschneider in Paderborn.

Die drei Gewinner:innen erhalten jeweils einen Picknickkorb mit westfälischen Spezialitäten.

Fotowettbewerb

Beim Fotowettbewerb am „Tag der Gärten und Parks in Westfalen-Lippe“ am 12. und 13. Juni waren die Besucher:innen dazu aufgerufen, die schönsten Impressionen mit der Kamera einzufangen. Unter dem Motto „lebendige Gärten“ ließen sich zahlreiche Motive finden. Die Siegerfotos sowie die finalen zehn Motive des Wettbewerbs hat die Initiative „Gärten und Parks in Westfalen-Lippe“ unter http://www.gaerten-in-westfalen.de. veröffentlicht.

Hintergrund

Neben vielen Privatgärten gibt es in Westfalen-Lippe über 300 herausragende Garten- und Parkanlagen, die ganzjährig für Besucher:innen geöffnet sind. Gartenkultur ist ein wesentlicher Teil der Identität der Region. Der LWL möchte sie stärker in den Fokus rücken, das Bewusstsein für diese Besonderheit schärfen und den Tourismus stärken. Das Serviceportal http://www.gaerten-in-westfalen.de bietet zu über 100 ausgewählten Gärten und Parks umfassende Informationen. „Gärten und Parks in Westfalen-Lippe“ ist eine Initiative des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) und wird vom NRW-Kulturministerium gefördert.