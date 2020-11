Kommunale Gleichstellungsbeauftrage und Soroptimistinnen wollen gemeinsam ein Zeichen setzen

Bad Oeynhausen. Die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Minden-Lübbecke und die SI Clubs Bad Oeynhausen/Wittekindsland und Lübbecker Land organisieren die „Brötchentüten-Aktion“ unter dem Titel „Gewalt kommt nicht in die Tüte!“ (v.l.o. Andrea Kneller, Preußisch Oldendorf, Mona Finkemeier, Petershagen, Kerstin Ramm, Espelkamp, Judith Mohme, Porta Westfalica, Heike Krüger, Rahden, Luisa Arndt, Minden, Judith Mohme, Lübbecke, Sabine Denker Stemwede, Karla Rahlmeyer Bad Oeynhausen, Dr. Barbara Lamp, Präsidentin SI Club Bad Oeynhausen/Wittekindsland, Martina Meier, Past Präsidentin SI Club Lübbecker Land, Kristine Heinecke, Präsidentin SI Club Lübbecker und Birte Steinkamp, SI Club Lübbecker. Sie hat die „Antigewalttüten“ grafisch gestaltet. „Wir wollen eine möglichst breite Öffentlichkeit für das heikle Thema Gewalt an Frauen erreichen“, stellen die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Minden-Lübbecke die Brötchentüten-Aktion vor. Denn auch in diesem Jahr wird es in vielen Bäckereien in den Kreisen Minden-Lübbecke und Herford im Vorfeld zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, dem 25. November, Brötchentüten mit der Aufschrift „Gewalt kommt nicht in die Tüte! geben. Gemeinsam mit den Soroptimistinnen Clubs Lübbecker Land und Bad Oeynhausen/Wittekindsland haben sich die Gleichstellungsbeauftragten zu dieser Aktion vernetzt und viele Bäckereien zur Beteiligung gewinnen können. Ab Samstag, 21. November werden die Bäckereien Brot und Brötchen in den besonderen Brötchentüten über die Ladentheke reichen.

„Wir freuen uns sehr über die Unterstützung der Bäckereien. So können wir mit der Herausgabe von insgesamt 126.000Brötchentüten in beiden Kreisen ein deutliches Zeichen setzen und das Thema Gewalt an Frauen im Alltag sichtbar machen“, sind sich die Organisatorinnen einig. Nach der Statistik des Bundeskriminalamtes wurden im Jahr 2019 insgesamt 141.792 Gewaltdelikte in Partnerschaften erfasst. Die Opfer waren zu 81 Prozent Frauen. Diese Zahl stelle laut dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, nur einen Bruchteil der tatsächlichen Gewalt dar. „Es ist von einem erheblichen Dunkelfeld auszugehen“, so Münch bei der Vorstellung der Kriminalstatistik. Auch die Zahlen der Kriminalstatistik der Kreispolizeibehörde aus dem Jahr 2019 sprechen eine deutliche Sprache. So wurden allein bei den Sexualdelikten 209 Fälle im Kreis Minden-Lübbecke zur Anzeige gebracht, das sind 85 Fälle mehr als im Vorjahr. „Wir wollen betroffenen Frauen Mut machen, sich Hilfe zu suchen und haben die Telefonnummer des bundesweiten Hilfetelefons ebenfalls auf die Tüten drucken lassen“, erläutern die Soroptimistinnen und die Gleichstellungsbeauftragten ihr Anliegen. Um noch mehr Menschen für die Botschaft „Nein zu Gewalt an Frauen“ zu erreichen haben sich in diesem Jahr die Gleichstellungsbeauftragten der Kreise Minden-Lübbecke und Herford mit den beiden regionalen Clubs der Soroptimistinnen zusammengeschlossen. Denn auch diese setzen sich für jegliche Verhinderung von Gewalt gegen Frauen und Kinder ein und haben diesen Grundsatz in ihrer Clubarbeit fest etabliert. So unterstützen sie unter anderem regelmäßig Nadeschda, die Frauenberatungsstelle für Opfer von Menschenhandel und die Frauenhäuser und Beratungsstellen in beiden Kreisen. Weltweit setzen Frauen alljährlich am 25. November ein deutliches Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Das Datum geht zurück auf die Ermordung von drei aus der Dominikanischen Republik stammenden Widerstandskämpferinnen am 25.November 1960. Im Jahr 1999 beschloss die Generalversammlung der Vereinten Nationen den 25. November zum „Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ zu erklären. Überall auf der Welt finden an diesem Tag Aktionen statt, die auf das Thema aufmerksam machen. Auch an öffentlichen Gebäuden in beiden Kreisen werden an diesem Tag die „Anti-Gewalt-Flaggen“ zu sehen sein.

Hilfeangebote im Kreis Minden-Lübbecke

Frauenschutzzentrum der AWO

Frauenhaus und Beratung in Krisensituationen

Das Frauenschutzzentrum ist via Mail und Telefon zu erreichen.

Montag bis Donnerstag 8:00 bis 17:00 Uhr

Freitag 8:00 bis 13:00 Uhr

Telefon: 0571 – 23203

www.awo-minden.de

Frauenberatungsstelle des Hexenhauses

Frauenhaus und Beratung in Krisensituationen

Die Frauenberatungsstelle ist telefonisch aber auch in einer Onlineberatung zu erreichen.

Die Mitarbeiterinnen antworten innerhalb von 48 Stunden.

Montag bis Donnerstag 8:00 bis 17:00 Uhr

Freitag 8:00 bis 13:00 Uhr

Telefon: 05772 – 97370

www.hexenhaus-espelkamp.de

Wildwasser

Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt an Mädchen und Frauen

Wildwasser bietet erweiterte Sprechzeiten an, ist aber nur noch telefonisch oder via Mail zu erreichen.

Montag 14:00 bis 17:00 Uhr

Dienstag 10:00 bis 13:00 Uhr

Donnerstag 13:00 bis 16:00 Uhr ‚

Telefon: 0571 – 87677

www.wildwasser-minden.de

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“

08000 116 016

Bietet ebenso eine Chat und Onlineberatung auch in Fremdsprachen an

www.hilfetelefon.de

24 Stunden-Frauenhaus-Helpline 0180 5446444

Opferschutz der Polizei

0571 – 88664700

Weißer Ring e.V. Minden-Lübbecke

Telefon: 0151 55164862

E-Mail: weisser-ring.minden-luebbecke@t-online.de

www.minden-luebbecke-nrw-westfalen-lippe.weisser-ring.de