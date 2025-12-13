Gespensteralarm im Kloster Dalheim: Familienadvent mit Gruselführung

Gespensterjagd für Kinder von fünf bis zehn Jahren in der mittelalterlichen Klausur des ehemaligen Klosters Dalheim

Lichtenau-Dalheim (lwl). Gespensteralarm im Kloster Dalheim: Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr lädt das LWL-Landesmuseum für Klosterkultur in Lichtenau-Dalheim (Kreis Paderborn) am Samstag, 29. November, erneut zur Gespensterjagd in die mittelalterliche Klausur des ehemaligen Klosters Dalheim ein. Der Gruselspaß ist für Familien mit Kindern von fünf bis zehn Jahren konzipiert; die Führungen beginnen um 14, 16 und 18 Uhr. Die Kartenkontingente sind begrenzt.

Gemeinsam mit der Gespensterexpertin Dora Dämmerlich – verkörpert von Schauspielerin Bianka Lammert (Kinder- und Jugendtheater Dortmund) – machen sich große und kleine Geisterjäger auf die Suche nach dem geheimnisvollen Spuk. Zwischen Spuk und Speisesaal, Kirche und Nervenkitzel, Vorratskeller und unheimlichem Vergnügen erkunden sie die Räume, in denen einst die Dalheimer Mönche lebten, sammeln Hinweise und kommen dem Gespenst Schritt für Schritt auf die Schliche.

Der Eintritt beträgt 5 Euro für Kinder und 7 Euro für Erwachsene; der Museumseintritt ist bereits inklusive. Die Tickets sind ausschließlich online über die Internetseite des Museums erhältlich. Wer beim Gespensteralarm im Kloster Dalheim dabei sein möchte, sollte sich rechtzeitig Karten sichern.