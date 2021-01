Gesellschaft für Bus- und Schienenverkehr mbH“ übernimmt alle 21 Buslinien des Linienbündels

Das Linienbündel I im Kreis Lippe hat ab Donnerstag, 7. Januar, einen neuen Betreiber. „go.on. Der Fahrplan der betroffenen Linien bleibt unverändert.

Kreis Lippe. Achim Oberwöhrmeier, Geschäftsführer der Kommunalen Verkehrsgesellschaft Lippe, geht von einem reibungslosen Betriebsübergang aus, da einige Gesellschafter der Firma go.on bereits seit vielen Jahren im Bündel I fahren. „Wir freuen uns, dass wir zu dem Linienbündel V im Kalletal jetzt auch das Linienbündel I betreiben können und werden dieses mit derselben hohen Qualität bedienen. Viele der bereits fahrenden Unternehmen sind wieder mit im Boot, sodass sich für die Fahrgäste nur wenig ändert,“ so Dirk Hänsgen, Geschäftsführer von go.on. Für Fragen oder Hinweise steht go.on unter 0521 999 85 10 zur Verfügung oder per E-Mail. Für zwei Linien bleibt die BVO Busverkehr Ostwestfalen Gmbh vorerst der Betreiber. Das gilt für die Buslinie 939 (Oerlinghausen – Hörste) und den LIMO-Bedarfsverkehr in Lage.

Informationen zum ÖPNV im Kreis Lippe finden sie unter: www.lippemobil.de.