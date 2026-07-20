Mehr als 100 Freiwillige pflegen rund 750 Straßenbeete und tragen damit zu einem ansprechenden Ortsbild bei.

Augustdorf. Rund 20 Beetpaten sind am Dienstag, 14. Juli 2026, zu einem gemeinsamen Treffen vor dem Eingang des Bürgerzentrums am Siedlerweg zusammengekommen. Bürgermeister Dr. Wulf dankte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei Würstchen und Getränken für ihr langjähriges freiwilliges Engagement.

Einige der Bürgerinnen und Bürger kümmern sich bereits seit mehreren Jahrzehnten um die öffentlichen Beete in der Gemeinde. Mit ihrer Arbeit tragen sie dazu bei, das Ortsbild von Augustdorf zu pflegen und ansprechend zu gestalten.

Mehr als 100 Beetpatenschaften

Rund 750 Straßenbeete prägen das Erscheinungsbild der Gemeinde. Mehr als 100 Augustdorferinnen und Augustdorfer haben eine Beetpatenschaft übernommen und kümmern sich regelmäßig um ein bestimmtes Straßenbeet.

Die freiwilligen Helferinnen und Helfer übernehmen unter anderem die Pflege der Pflanzen und die Beseitigung von Unkraut. Nach Angaben der Gemeinde leisten sie damit einen wichtigen Beitrag für ein gepflegtes und grünes Wohnumfeld.

Weitere Beetpaten gesucht

Auch weitere Bürgerinnen und Bürger können eine Beetpatenschaft übernehmen. Interessierte erhalten nähere Informationen bei Dirk Schäfer im Rathaus unter der Telefonnummer 05237 / 9710-12 oder per E-Mail an d.schaefer@augustdorf.de.

Für die Entsorgung des bei der Beetpflege anfallenden Grünschnitts erhalten die Beetpaten pro Jahr zwei Gutscheine. Damit können sie die Grünabfälle kostenlos bei einem örtlichen Betrieb abgeben. Fallen größere Mengen an, wird die Entsorgung zuvor mit der Gemeinde abgestimmt.