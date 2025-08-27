Genuss pur auf dem Kolbeplatz – Gourmetmarkt begeistert bei Sommerwetter

Drei Tage voller Genuss, Musik und Sommerstimmung beim Gourmetmarkt in Gütersloh

Gütersloh. Strahlender Sonnenschein, kulinarische Höhepunkte und beste Stimmung – der Gourmetmarkt 2025 war ein voller Erfolg. Drei Tage lang verwandelte sich der Kolbeplatz in ein wahres Genussparadies: Der dritte Gourmetmarkt lockte vom 8. bis 10. August zahlreiche Besucher*innen in die Innenstadt – und das bei strahlendem Sommerwetter. Zwischen feinen Aromen, groovigen Beats und einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm genossen Gäste aus nah und fern das Wochenende in vollen Zügen.

Regionale und internationale Ausstellerinnen verwöhnten das Publikum mit kulinarischen Köstlichkeiten: Von Pasta aus dem Parmesanlaib über Souvlaki bis hin zu erlesenen Weinen reichte das Angebot von Bistro Maries, The Butchers, Monello, Angelo’s Pizza Express, Stefanidis Fleisch und Feinkost, BiCo Events und Gastronominnen aus Güterslohs französischer Partnerstadt Châteauroux.

Für die passende Atmosphäre sorgte ein vielseitiges Musikprogramm, das vom entspannten Sound am Nachmittag bis zu mitreißenden Abend-Acts reichte. DJ Jan Wulfi, DJ Tom Dean, Hanna & Max, Zupf’n Streich, The SNOOKS, Saxophonist Philippe Barmettler und die Partyband NEXT ONE begeisterten das Publikum mit ihrem besonderen Mix aus Stilrichtungen und guter Laune.

Neben gutem Essen und guter Musik rundeten erfrischende Getränke und geselliges Beisammensein das Programm ab. „Das tolle Wetter, die großartige Stimmung und die hohe Qualität unserer Aussteller haben den Gourmetmarkt in diesem Jahr zu einem besonderen Erlebnis gemacht. Wir sind sehr zufrieden und freuen uns schon jetzt auf die nächste Ausgabe“, so das Fazit von Gütersloh Marketing.

Alle Informationen zum Gourmetmarkt gibt es unter www.guetersloh-marketing.de.