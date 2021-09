Gemütlich oder sportlich durch den Herbst mit dem Juzi Höxter

Höxter. Das Juzi hat wieder viel zu bieten! Im Herbst können Kinder und Jugendliche im Juzi kreativ werden oder beim Offenen Skaten am Skatepark das Skateboarden ausprobieren.

„Kreativ wird es beim Kreativtreff am Mittwoch und bei den Töpferkursen am Donnerstag“, sagt Iwona Lokaj, Mitarbeiterin im Juzi. Die Töpferkurse seien neuerdings aufgeteilt in Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse. „So können wir die Teilnehmer:innen besser individuell fördern“, ergänzt Lokaj dazu. Beim Kreativtreff würden dagegen viele verschiedene kreative Techniken ausprobiert. „Die Kids dürfen bei uns auch immer sehr gerne Vorschläge und Ideen einbringen, wir setzen das dann gemeinsam um“, so Jennifer Fröhlich-Kamischke.

„Ganz locker und offen geht es bei unserem ‚Open Skate‘ zu“, erklärt Peter Kamischke-Funk, der das Angebot betreut, „bei gutem Wetter werden wir im Oktober immer dienstags einfach am Skatepark anwesend sein und interessierten Kindern und Jugendlichen die absoluten Anfänge, aber auch erste Tricks auf dem Skateboard zeigen.“ Wichtig sei dabei, dass die Mitarbeiter:innen des Juzis keine Aufsichtspflicht übernehmen. „Es ist also wichtig, dass die Teilnehmer:innen alt genug sind oder die Eltern in der Nähe bleiben“, fügt Kamischke-Funk hinzu. Skateboards und Protektoren, wie zum Beispiel Helme, stünden vor Ort zur Verfügung.

Hier die wichtigsten Daten zusammengefasst:

Dienstags, im Oktober: Open-Skate am Skatepark Höxter – 15.00-19.00 Uhr – nur bei trockenem Wetter – ohne Anmeldung

Mittwoch, ab 15.09.2021, 16.00-18.00 Uhr: Kreativtreff

Donnerstag, ab 16.09.2021, 16.00-17.30 Uhr: Töpferkurs für Anfänger

Donnerstag, ab 16.09.2021, 17.30-19.00 Uhr: Töpferkurs für Fortgeschrittene

Alle Kreativkurse haben eine begrenzte Platzanzahl, daher nur mit Voranmeldung über hoexter.ferienprogramm-online.de

Alle weiteren Infos im Juzi Höxter – Brenkhäuserstr. 3 – 05271 920393 – jugendtreff@hoexter.de