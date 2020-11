Gemeinsame Reaktivierung der Bürener Mountainbike-Anlage kommt gut voran

Junge Mountainbiker und Stadtverwaltung planen die anstehenden Maßnahmen

Büren. Nachdem Anfang September ein erstes Treffen zur Umgestaltung der Mountainbike-Anlage stattgefunden hat, standen nun bereits die ersten konkreten Maßnahmen bei einem gemeinsamen Termin der Jugendlichen mit den Bauverantwortlichen der Stadtverwaltung sowie der Bürener Jugendpflege auf dem Programm. „Hier soll die alte Mountainbike-Anlage in einen modernen Pumptrack mit eigenen Bordmitteln vom Bauhof umgestaltet werden“ berichtet Ralf Schmidt, Leiter der Abteilung Infrastruktur. Wie schon beim Skatepark sind wieder die Bürener Jugendlichen mit einbezogen worden. „Die Zusammenarbeit klappt gut mit allen Beteiligten. In den kommenden Monaten können wir die Umgestaltung gemeinsam auf den Weg bringen.“

Die Arbeiten werden aktuell auch von der Firma Maier Landschaftsarchitektur aus Köln unterstützt, die bereits den Skatepark in den Almeauen geplant und nun kostenlos nach den Skizzen der Jugendlichen einen Geländeplan für die Umgestaltung der Mountainbike-Anlage erstellt hat. „Die Sprünge und Hindernisse wurden durch das Architektenbüro Maier extra so platziert, so dass die Strecke nun für Anfänger und Fortgeschrittene Mountainbiker genutzt werden können“, erläutert Ralf Schmidt die Planung. Mit den ersten Arbeiten wird der Bürener Bauhof im November beginnen, daher ist Strecke in der kommenden Zeit nicht mehr befahrbar und bleibt bis auf weiteres gesperrt. Die ersten Bodenarbeiten sollen so früh wie möglich beginnen, damit der Boden sich über den Winter setzten kann. „Aufgrund des Pandemiegeschenhens können wir momentan leider nicht versprechen, dass die Maßnahme im Frühjahr fertiggestellt wird, aber so ist der Plan“ so Ralf Schmidt.

Die Mountainbike-Anlage in den Almeauen wurde 2007 durch eine Initiative des Bauhofs in Zusammenarbeit mit der Bürener Bürgerstiftung ins Leben gerufen. Sie ist Teil des großflächig angelegten Bürgerparks, der mit vielen Freizeitelementen wie dem erst kürzlich eingerichteten Skatepark, der Hängebrücke, Trimm-Dich-Geräten, Barfußpfad, Volleyball-Platz und sogar kleinen Stränden mit Zugang zur Alme kostenlose Freizeitaktivitäten für große und kleine Besucher ermöglicht.