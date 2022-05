Gemeinde Rödinghausen radelt zum dritten Mal für ein gutes Klima

Rödinghausen. Die Gemeinde Rödinghausen nimmt, gemeinsam mit allen Kommunen im Kreisgebiet, vom 16. Mai bis zum 05. Juni erneut am beliebten, bundesweiten Wettbewerb STADTRADELN teil. In diesen drei Wochen können alle, die in Rödinghausen leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, mitmachen und möglichst viele Radkilometer für unsere Gemeinde sammeln. Anmelden können sich Interessierte schon jetzt unter stadtradeln.de/roedinghausen.

„Das Fahrrad ist ein zukunftsfähiges Verkehrsmittel, wir sollten es gemeinsam mehr ins Rampenlicht stellen“, sagt Rödinghausens Bürgermeister Siegfried Lux. „Der Klimaschutz, die Lebensqualität und die Gesundheit – alle profitieren vom Radfahren.“

Mit dieser Einschätzung hat Bürgermeister Lux den Kern der Aktion gut umschrieben. Es geht zwar um Spaß am Radfahren und auch um tolle Preise, aber vor allem geht es darum, möglichst viele Menschen für den Umstieg auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr. Und sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr. Wenn etwa 30 Prozent der Kurzstrecken bis zu sechs Kilometern in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden.

Ob die Radler den Weg zur Arbeit zurücklegen oder eine schöne Tour in der Freizeit unternehmen, spielt für den STADTRADEL-Wettbewerb keine Rolle. Wichtig ist, dass sich jeder einem Team anschließt oder ein eigenes gründet. Einzelradler können sich dem „Offenen Team Rödinghausen“ anschließen.

Rückfragen beantwortet Dr. Sarah Sierig unter 05746-948171 oder per Mail an s.sierig@roedinghausen.de. Die Klimaschutzmanagerin der Gemeinde Rödinghausen wird selbst mitradeln und freut sich auf viele Mitstreiter. Gerne verteilt sie auch Informationsmaterial zu reizvollen Touren in der näheren Umgebung.