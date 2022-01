Gegen EU-Taxonomie – Fridays for Future demonstriert bundesweit am 14.01.

BRD. Am morgigen Freitag wird Fridays for Future bundesweit Aktionen durchführen, um die Pläne für die EU-Taxonomie erneut zu kritisieren und Druck auf die neue Bundesregierung auszuüben.

Aktuell sieht die EU vor, fossiles Erdgas und Atomkraft zumindest teilweise als nachhaltig einzustufen und somit finanziell zu unterstützen. Daran übt die Bewegung europaweit scharfe Kritik. Für morgen sind coronakonforme Aktionen wie Fahrraddemos und Lauf-Demonstrationen mit Abständen in über 15 Orten, unter anderem Hamburg, Frankfurt am Main und Düsseldorf, geplant.

„Wir fordern von der Ampel-Regierung eine eindeutige Ablehnung des Vorschlags der EU Kommission und einen verbindlichen Gasausstieg bis spätestens 2035. Entgegen wissenschaftlicher Erkenntnisse fossiles Erdgas und Atomkraft als nachhaltig statt als schädlich einzustufen, wäre nicht nur absolut absurd, sondern brandgefährlich,“ erklärt Darya Sotoodeh, Sprecherin von Fridays for Future

Ziel der Taxonomie ist es, Anlegerinnen und Anlegern transparent aufzuzeigen, welche Investitionen wirklich nachhaltig sind. Wird diese Einstufung auch für klimaschädliches Erdgas und Atomenergie genutzt, entsteht die Möglichkeit, dass 1,4 Milliarden Tonnen CO2 unter grünem Label emittiert werden. Der Ausbau dieser Technologien bremst die gerechte Energiewende hin zu Erneuerbaren Energien und untergräbt somit europäische Pläne zur Emissionsreduktion.

„Jeder Euro, der in fossile Infrastruktur fließt, gefährdet die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze. Die Bundesregierung muss bei ihrer ersten wichtigen internationalen Klima-Entscheidung zeigen, dass Klimaschutz mehr als nur ein leeres Versprechen im Koalitionsvertrag ist!“ ergänzt Helena Marschall, Sprecherin für Fridays for Future

Aktionen am 14.01.2022:

Aachen 14:00 Uhr Elisenbrunnen

Bochum 14:00 Uhr Kurt-Schuhmacher Platz

Frankfurt am Main 14:00 Uhr Bockenheimer Warte

Freiburg 14:00 Uhr Eschholzpark

Greifswald 14:00 Uhr Am Mühlentor

Hamburg 16:00 Uhr Mönckebergstraße (Schriftzug)

Köln 14-18 Uhr Rudolfplatz

Leipzig 16:00 Uhr Wilhelm-Leuschner-Platz

Lüneburg 15:00 Uhr Am Sande

Pinneberg 14:30 Uhr Lindenplatz

Stuttgart 15.30 Uhr an der Landesgeschäftsstelle der SPD (Wilhelmsplatz 10, 70182 Stuttgart)

Wedel 16:30 Uhr Rathausplatz

Zittau Ganztägig Klosterstraße

Aalen 16:00 Uhr Rathausplatz

Tübingen 16:00 Uhr Holzmarkt

Göttingen 14:00 Uhr Am Gänseliesel, vorm alten Rathaus