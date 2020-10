Gütersloh. Ein Garten wandelt sich immer wieder – je nach aktueller Lebenssituation der Hausbewohner. Ab und zu ist eine Umplanung notwendig oder erwünscht. Wie gelingt ein wandelbarer Garten und was kann ich selbst tun? Welcher Gartentyp bin ich überhaupt und wie viel Arbeit traue ich mir zu? Das sind Fragen, die am Beginn des zweiteiligen Seminars „Ein Garten ist niemals fertig! Gartenplanung und Beetgestaltung für den Hausgarten“ stehen.

Es findet im Rahmen der Themenreihe „Lebendige Gärten in Gütersloh“ statt, die gemeinsam von der Volkshochschule und dem Fachbereich Umweltschutz der Stadt Gütersloh durchgeführt wird. Dozentin ist die Gartenbau-Ingenieurin Dr. Heidi Lorey. Angeregt durch den Einführungsvortrag am Freitag, 30. Oktober, 18 bis 20 Uhr, können die Teilnehmer in der Zeit bis zum Planungsseminar – Samstag, 7. November, 10 bis 17 Uhr – überlegen, welcher Gartenstil ihnen gefällt und welche Arbeiten sie im Garten selbst durchführen können oder an eine Fachfirma übergeben. Am Seminartag geht es zunächst um Grundelemente des Gartens, um Hausbäume, standortgerechte Stauden und Zwiebelpflanzen. Am Nachmittag werden die Teilnehmer selbst kreativ mit der Beetplanung.

Das Seminar ist ausdrücklich auch für Garteneinsteiger geeignet. Es findet in der Aula der Volkshochschule statt. Eine Mund-Nase-Bedeckung muss mitgebracht werden! Die Kursgebühr beträgt 33,20 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich: unter www.vhs-gt.de oder per Telefon, 05241/822925.