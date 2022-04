Für mehr Fitness, Teamgeist und ein gesundes Betriebsklima

Sechster AOK-Firmenlauf Herford startet am 8. Juni

Herford. Die Corona-Pandemie machte in den vergangenen beiden Jahren vielen Laufveranstaltungen einen Strich durch die Rechnung. Doch in diesem Jahr sollen endlich wieder die Schuhe geschnürt werden. Die Organisatoren um die AOK NordWest und Veranstalter Hellweg Solution starten am Mittwoch, den 8. Juni den sechsten AOKFirmenlauf in Herford. Start ist um 19:00 Uhr am Start- und Zielpunkt auf dem Rathausplatz in Herford. Um 17.00 Uhr startet bereits die Vorbereitung und jede Herforderin und jeder Herforder ist herzlich eingeladen sich bei kühlen Getränken und warmen Speisen vor Ort ein Bild zu machen. Von dort geht es auf den attraktiven fünf Kilometer langen

Rundkurs um den Herforder Wall. „Wir erwarten in diesem Jahr erstmals nach der Corona-Pandemie wieder bis zu 1.500 Läuferinnen und Läufer zu unserem Firmenlauf. Vom Azubi bis zum Chef – mit den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam zu laufen, macht Spaß und sorgt für ein gesundes Betriebsklima“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Matthias Wehmhöner. Anmeldungen werden ab sofort online unter www.firmenlauf herford.de entgegengenommen. Schnelle Anmelder werden belohnt: die ersten 500 Meldungen zahlen zehn Euro Startgebühr statt 13 Euro. Onlinemeldeschluss ist am 29. Mai, Nachmeldungen sind am Tag der Veranstaltung vor Ort möglich.

Trotz Corona-Pandemie richten die Organisatoren des sechsten AOK-Firmenlaufes Herford nun den Blick nach vorne und wagen nach der Absage in den vergangenen beiden Jahren einen Neustart der beliebten Laufveranstaltung. „Mit den dann erforderlichen Corona Abstandsregeln und hoffentlich gutem Wetter werden wir endlich wieder ein tolles Laufevent hinbekommen, bei dem alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel Spaß und gemeinsame Freude haben werden“, so die Veranstalter.

Auch Bürgermeister Tim Kähler ist sehr optimistisch: „Die Hansestadt Herford ist sehr gern wieder Gastgeber für den AOK-Firmenlauf. Auf der schönen Laufstrecke entlang des Herforder Walles finden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer optimale Laufbedingungen vor. Unser schöner Rathausplatz ist der perfekte Start- und Zielpunkt für eine tolle Laufveranstaltung, die vorher und nachher mit ihrem bunten Rahmenprogramm noch zum Verweilen einlädt.“

Beim ersten AOK-Firmenlauf Herford im Jahr 2016 beteiligten sich rund 1.100 Läufer. Vor der Corona-Pandemie waren es bereits mehr als 1.800 Aktive. Zum diesjährigen Start am 8.Juni rechnen die Organisatoren mit mindestens 1.500 Läufern. Das Interesse bei den Firmen aus dem Kreis Herford und den angrenzenden Bezirken zu Bielefeld ist groß. „Mit Corona hat sich auch die Arbeitswelt geändert. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten derzeit im Homeoffice und haben deshalb seit vielen Monaten weniger persönlichen Kontakt zu Ihren Kolleginnen und Kollegen. Wir möchten die hiesigen Firmen mit unserem Firmenlauf dabei unterstützen, ein positives Betriebsklima zu fördern und gleichzeitig gemeinsam etwas für die Gesundheit zu tun“, sagt Wehmhöner.

Schon in der Vorbereitungsphase setzt der Firmenlauf in den Unternehmen neue Kräfte frei. Gemeinsam wird mit den Kolleginnen und Kollegen trainiert, das Bewusstsein für die eigene Gesundheit gesteigert. Die fünf Kilometer lange Laufstrecke ist sowohl für Hobbysportler als auch für Laufanfänger geeignet. „Ankommen ist das Ziel. Der Spaß und die Freude an der gemeinsamen Bewegung stehen im Vordergrund. Wir möchten ausdrücklich Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer und Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger ermutigen, an unserem Firmenlauf teilzunehmen“, sagt Wehmhöner.

Mit der Idee der Firmenläufe möchte die AOK NordWest die Menschen für eine gesunde Lebensweise motivieren. Nach den letzten aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts aus dem Jahr 2017 sind heute 62 Prozent der Männer und 47 Prozent der Frauen übergewichtig. Fast jeder fünfte Erwachsene ist inzwischen adipös. Das liegt vor allem daran, dass wir mehr Energie aufnehmen als wir verbrauchen und wir uns einfach zu wenig bewegen. „Wer sich regelmäßig für eine halbe Stunde an der frischen Luft bewegt, tut nicht nur etwas für Herz, Muskeln und Gelenke, sondern kann auch den persönlichen Stresslevel nachweislich senken“, erläutert Wehmhöner die Wichtigkeit von ausreichend Bewegung für ein gesundes Leben.

Der Spaß am Laufen und am Miteinander, gemeinsame Erfolgserlebnisse und die Mitarbeiter oder auch den Chef von einer anderen Seite kennenlernen – das sind die Ziele des AOK-Firmenlaufes. „Der Spaß an der gemeinsamen Aktivität steht im Vordergrund – es geht nicht um Sieger und Bestzeiten, die gelaufene Zeit spielt keine Rolle“, so die Veranstalter. Wertungen sind in verschiedenen Kategorien vorgesehen. So werden zum Beispiel die schnellsten drei Männer und Frauen, die teilnehmerstärkste Firma und die schnellsten Azubis ausgezeichnet.

Die Rahmenbedingungen werden sehr gut sein. Gelaufen wird ein Rundkurs von fünf Kilometer rund um den Herforder Wall. Gestartet wird am 8. Juni um 19:00 Uhr. Am Ende des Feldes werden die Walkerinnen und Walker auf die Strecke gehen. Damit werden Menschen zum Mitmachen motiviert, die Respekt vor der Belastung der langen Laufstrecke haben oder den Walking-Sport bevorzugen. Alle Teilnehmer des sechsten AOK-Firmenlaufes in Herford erhalten im Ziel die offizielle Finisher-Medaille.

Wer direkt nach der Arbeit zum Rathausplatz kommt, kann sich dort ab 17:30 Uhr in Umkleidezelten umziehen. Gegen 20:15 Uhr wird auf dem Rathausplatz die Siegerehrung mit der Auszeichnung der teilnehmerstärksten Firmen stattfinden. „Die schnellste Läuferin und der schnellste Läufer erhalten von uns einen Siegerpokal. Ebenso werden die schnellsten Azubis prämiert. In der Kategorie ‚Motivationsteams‘ gewinnen ganze Firmenteams Pokale. Hier kommt es dann auf die Anzahl aller Teilnehmer aus einer Firma an“, so die Veranstalter. Schlusspunkt der Veranstaltung wird um 21:30 Uhr sein.