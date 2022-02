Führung durch das Märchenmuseum

. Am Samstag 26. Februar 2022 um 16.00 Uhr findet wieder eine öffentliche Führung durch das Deutsche Märchen- und Wesersagenmuseum Bad Oeynhausen, Am Kurpark 3, statt. Unter dem Motto „Sieben auf einen Streich“ wird die Historikerin Sonja Wehmeier zunächst in Form eines Vortrags näher auf die einzelnen Räume der ständigen Ausstellung und ihre Sammlungsobjekte eingehen. Auch stellt sie die bekanntesten Märchensammler und Märchenautoren vor, wie die Brüder Grimm oder Hans Christian Andersen. Zudem erläutert sie die Unterschiede der einzelnen Arten der Volkserzählung wie Märchen, Sage, Fabel, Legende und Schwank. Im Anschluss können die Teilnehmenden das Gehörte in den Räumen selbst nachvollziehen.