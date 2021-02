Frühjahrsputz in Paderborn Gemeinschaftsaktion muss ausfallen

Paderborn. Auch in diesem Jahr muss coronabedingt die Gemeinschaftsaktion „Frühjahrsputz in Paderborn“ leider ausfallen. Das teilt der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn mit. In der vergangenen Woche wurden deshalb alle 150 Vereine, Verbände, Schulen und Initiativen, die sonst jedes Jahr teilnehmen, über die Absage informiert. ASP-Leiter Reinhard Nolte erklärt: „Wir können es nicht verantworten, zu Gemeinschaftsaktionen aufzurufen, obwohl an manchen Stellen Säuberungsaktionen nötig wären. Zu groß ist die Gefahr, dass sich dabei die Menschen zu nahekommen.“ Schon im letzten Jahr musste die Aktion wegen der Pandemie abgebrochen werden.

Kleinere private Aktionen, an denen sich lediglich die Mitglieder eines Hausstandes beteiligen, sind dem gegenüber auch in diesem Jahr willkommen. Wenn Einzelpersonen und Familien öffentliche Bereiche wie Straßen- und Wegränder vom Winterschmutz befreien, können sie auch mit Unterstützung des ASP rechnen. Dafür können Müllbeutel und Greifzangen zur Verfügung gestellt und wenn nötig, auch der Abtransport des Mülls in die Wege geleitet werden. Gern nimmt der ASP anschließend auch Dokumentationsfotos von Teilnehmenden entgegen, um die Fotogalerie zum Frühjahrsputz auf der ASP-Internetseite zu füllen. Dort können sich dann die Beteiligten wiederfinden.

Darüber hinaus steht für größere und kleinere Ablagerungen auf öffentlichen Grünflächen und an Straßenrändern weiterhin die bekannte „Dreck-Weg-Hotline“ des ASP unter der Rufnummer 05251 / 88-11710 und die Müll-App „mymuell.de“ zur Verfügung.

Weitere Fragen beantwortet Dirk Lohfink vom ASP, Telefon 05251 / 88-1 17 18.