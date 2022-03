Frühjahrsmarkt eröffnet diesjährige Veranstaltungssaison

Verkaufsoffener Sonntag, regionale Handwerkskunst und weitere Marktstände auf dem Frühjahrsmarkt am 2. und 3. April in der Innenstadt

Bad Oeynhausen. Eine altbewährte Tradition kann in diesem Jahr nach zwei Jahren Corona-Zwangspause endlich wieder stattfinden. Am 2. und 3. April können Besucher von 11 bis 18 Uhr über den Frühjahrsmarkt in der Innenstadt schlendern. Gleichzeitig öffnen die Händler der Innenstadt ihre Geschäfte von 13 bis 18 Uhr.

An den Ständen zwischen Auferstehungskirche und Augustaplatz finden die Besucher Handwerkskunst und frühlingshafte Dekorationsartikel, um sich auf die Osterzeit einzustimmen. „Der Frühjahrsmarkt ist der Start in die diesjährige Saison der Draußen Veranstaltungen“, freut sich Beate Krämer, Geschäftsführerin der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH und Veranstalterin des Marktes. „An diesem Frühlingstag zeigt sich unsere Innenstadt mit ihrem vielfältigen Angebot des Handels dann als ganz besonders attraktives Ziel, um entspannt Einkaufen zu gehen und die Stadt als Treffpunkt zu nutzen.“

Bernd Bolte von der Veranstaltungsagentur bebo events organisiert zusammen mit der Staatsbad GmbH den Frühjahrsmarkt und ist direkter Ansprechpartner für die Marktbeschicker. „Wir konnten insgesamt 65 Anbieter für den Markt gewinnen. Alle freuen sich auf den Neustart nach drei Jahren“, sagt Bernd Bolte. Somit reihen sich hochwertige Lederwaren, kunstvolle Holzartikel für Haus und Garten, handgefertigter Schmuck, aber auch Käsespezialitäten, Pickert, selbstgebackenes Brot und weitere Schlemmereien nebeneinander. Klassiker wie Hot Dogs, Bratwurst und Hamburger runden das Angebot ab. Auch für das Kindervergnügen ist gesorgt, mit Trampolinspringen und lebensgroßen Wasserbällen, aber auch mit Vorführungen der Imkerei u.a. Nicht nur die Standbetreiber freuen sich auf das erste Veranstaltungs-Wochenende. „Der verkaufsoffener Sonntag ist ein wichtiger Tag für uns Einzelhändler“, berichtet Tim Schütte, Vorsitzender der Initiative Bad Oeynhausen e.V. „Die Bad Oeynhausener Innenstadt punktet damit, dass der Kunde oft vom Inhaber selbst bedient wird. Das Sortiment ist klein, aber handverlesen.“