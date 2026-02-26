Frauenaktionswochen 2026 setzen in Höxter kraftvolle Impulse

Stark. Sichtbar. Selbstbestimmt

Höxter. Wenn Frauen sich vernetzen, austauschen und gemeinsam sichtbar werden, entsteht mehr alsnur ein Veranstaltungsprogramm. Es entsteht Bewegung. Genau das zeigen die Frauenaktionswochen 2026, die vom 1. bis 15. März in Höxter stattfinden. Unter dem Motto „Stark. Sichtbar. Selbstbestimmt.“ präsentierten das Frauennetzwerk Höxter und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Höxter, Nadine Nolte, jetzt ein vielfältiges Programm,das Bewährtes mit neuen, spannenden Formaten verbindet.

Bei der Vorstellung des Programms im Stadthaus war auch Bürgermeister Daniel Hartmann dabei. Er nutzte die Gelegenheit, um den Organisatorinnen und Organisatoren seinen ausdrücklichen Dank auszusprechen: „Die Frauenaktionswochen sind seit Jahren ein starkes Zeichen für Engagement, Solidarität und Zusammenhalt in unserer Stadt. Sie zeigen, wie viel Kraft entsteht, wenn Menschen mit Überzeugung, Kreativität und Herzblut für Gleichberechtigung eintreten.

“Auch wenn Frauen im Mittelpunkt der Aktionswochen stehen, richten sich viele Veranstaltungen ausdrücklich an alle Menschen, die sich für eine gerechtere und gleichberechtigtere Gesellschaft einsetzen möchten. Einige Angebote sind bewusst ausschließlich für Frauen und Mädchen konzipiert. Welche das sind, ist im Veranstaltungsflyer klar gekennzeichnet. Der Veranstaltungsflyer liegt bereits an vielen Stellen in der Stadtöffentlich aus. Erstmalig ist das Programm auch über den QR-Code auf dem Plakat abrufbar. Die Gleichstellungsbeauftragte Nadine Nolte betont dabei: „Stark, Sichtbar und Selbstbestimmt“ zu leben, ist kein Nischenthema. Es geht um Teilhabe, um Chancen und um Respekt und das betrifft uns als Gesellschaft insgesamt. Gleichzeitig ist es wichtig, geschützte Räume für Frauen zu schaffen, in denen sie sich austauschen und stärken können.

“Das Programm der Frauenaktionswochen 2026 ist so vielfältig wie die Themen selbst: Los geht es in diesem Jahr am 01.03.2026 um 16.30 Uhr mit einer Lesung im historischen Rathaus. Rebekka Endler liest: Witches, Bitches, It-Girls – Eine Reise durch patriarchale Mythen.

Da dies die Auftaktveranstaltung der diesjährigen Frauenaktionswochen ist, wird Herr Bürgermeister Hartmann ebenfalls vor Ort sein und die Aktionswochen offiziell eröffnen. Altbekannte Formate wie das Frauenfrühstück, der Kreativmarkt, Lesungen, der ökumenische Frauengottesdienst und der Stellenmarkt im Historischen Rathaus sind auch wieder mit dabei. Der Stellenmarkt am 11. März richtet sich ausdrücklich an alle. Um 14.15 Uhr stehen jedoch die Potenziale und Chancen von Frauen hier besonders im Fokus.

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr kehrt auch die Frauenparty zurück: Am 7. März, wird erneut in den Höxteraner Bürgerstuben gefeiert. In diesem Jahr wird gemeinsam in den Weltfrauentag reingefeiert.

Ganz neu im Programm ist die QuizNight im RAThaus, organisiert von Ladies Circle 64 Höxter-Holzminden. Ursprünglich nur für den 13. März geplant, war die Veranstaltung in kürzester Zeit ausverkauft. Die große Nachfrage machte schnell einen Zusatztermin am Samstag, 14.März, notwendig. Ein deutliches Zeichen dafür, wie groß das Interesse an neuen, niedrigschwelligen Formaten ist.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Frauenaktionswochen ist, dass sie auch in diesem Jahr einem sozialen Zweck zugutekommen. Diesmal fließen der Reinerlös und alle Spenden an donum vitae Höxter sowie an die Aktion Silberfisch. Damit verbinden die Aktionswochengesellschaftliches Engagement mit ganz konkreter Unterstützung vor Ort. Bürgermeister Hartmann unterstreicht diesen Gedanken: „Die Frauenaktionswochen zeigen, dass Engagement nicht abstrakt ist, sondern ganz konkret wirkt. Hier in Höxter, für Menschen, die Unterstützung brauchen.

“Zum Abschluss dankt der Bürgermeister allen Veranstalter/innen, die mit Ideenreichtum, Einsatz und Leidenschaft dazu beitragen, die Frauenaktionswochen 2026 möglich zu machen.

Oder, wie es Nadine Nolte zusammenfasst: „Diese Wochen leben von den Menschen dahinter. Von ihrem Mut, ihrer Offenheit und ihrem Wunsch, etwas zu bewegen.

BU: Bürgermeister Daniel Hartmann, Gleichstellungsbeauftragte Nadine Nolte (rechts) sowie Vertreterinnen des Frauennetzwerks Höxter präsentieren gemeinsam das Programm der Frauenaktionswochen 2026 unter dem Motto „Stark. Sicher. Selbstbestimmt.“.

