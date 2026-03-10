Förderprogramm 2.000 x 1.000 Euro für das Engagement geht in die nächste Runde

2026 stehen Digitalisierung und KI im Mittelpunkt

Gütersloh. Das Landesprogramm ‚ 2.000 x 1.000 Euro für das Engagement‘ geht in seine sechste Förderrunde. Seit dem Start im Jahr 2021 unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen über das Programm ehrenamtlich getragene Projekte mit jeweils 1.000 Euro und setzt dabei jährlich wechselnde thematische Schwerpunkte. Im Kreis Gütersloh ist das Interesse ungebrochen: In jedem Jahr konnte das vollständige Kontingent von 39 Förderungen ausgeschöpft werden. Insgesamt wurden damit bislang 195 Projekte bewilligt. Ab dem 2. März 2026 können erneut Anträge für eine Förderung gestellt werden.

Landrätin Ina Laukötter begrüßt die Fortsetzung des Programms ausdrücklich: „Das Landesprogramm ist ein starkes Signal für das Ehrenamt. Mit unkomplizierter Förderung können vor Ort konkrete Ideen verwirklicht werden. Die große Nachfrage in unserem Kreis zeigt, wie lebendig und vielfältig das Engagement bei uns ist“, so Laukötter.

Die Förderung beträgt 1.000 Euro pro Projekt. Die Mittel werden nach Eingangsreihenfolge vergeben. Schnell sein kann sich also lohnen: „Wir rechnen erneut mit einer hohen Nachfrage. Ich empfehle allen, die eine Förderung beantragen möchten, sich frühzeitig zu informieren und den Antrag zeitnah nach Start der Förderrunde zu stellen“, sagt Boris Voß von der pro Wirtschaft GT. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist die bewilligende Stelle für den Kreis Gütersloh. Die Antragstellung erfolgt ausschließlich digital über das Förderportal ‚förderung.NRW‘. Eine analoge Antragstellung ist nicht möglich.

Der Förderschwerpunkt in diesem Jahr lautet: ‚Digital in die Zukunft – engagiert mit KI und Co.‘ Gefördertwerden Projekte, die Digitalisierung und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Ehrenamt voranbringen –etwa durch digitale Vereinsorganisation, neue Webseiten oder den Einsatz KI-gestützter Anwendungen in der Vereinsentwicklung. Damit knüpft das Land an die Entwicklung der vergangenen Jahre an. Die thematischen Schwerpunkte griffen stets aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen auf: Nachbarschafts- und Gemeinschaftsaktionen nach der Corona-Zeit, nachhaltiges Engagement, Initiativen gegen Einsamkeit sowie die Förderung jungen Engagements. Entsprechend vielfältig war auch der Kreis der Antragstellenden. Schützenvereine, Sportvereine, Pfadfindergruppen, Kirchengemeinden, Nachbarschaftsinitiativen, Gemeinschaftsgärten sowie zahlreiche weitere Vereine, Initiativen und engagierte Einzelpersonen haben bislang von der Förderung profitiert.

Weitere Informationen zum Förderprogramm finden sich online unter: www.engagiert-in-nrw.de. Ansprechperson für Projekte aus dem Kreis Gütersloh ist Boris Voß, b.voss@prowi-gt.de, 05241 85 1463

BU: Landrätin Ina Laukötter und Boris Voß von der pro Wirtschaft GT GmbH begrüßen den Start der sechsten Förderrunde des Programms „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“.